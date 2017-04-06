Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, была выражена готовность к наращиванию взаимодействия в интересах стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что премьер Израиля выразил соболезнования родным и близким погибших "в результате варварского теракта в метро Санкт-Петербурга и просил передать пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим".

"С обеих сторон отмечена важность активизации усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом. Обсуждены ключевые аспекты российско-израильского взаимодействия на антитеррористическом треке, выражена готовность к его дальнейшему наращиванию в интересах обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и прежде всего в Сирии", — говорится в сообщении.