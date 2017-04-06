Платформы "Единой России" объединит общий аппарат управления

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президиум генерального совета "Единой России" на заседании в четверг утвердит трех новых координаторов партийных платформ и одного сопредседателя платформы по поддержке предпринимательской инициативы, еще два сопредседателя платформы останутся прежними и будут переизбраны; также будут утверждены изменения в положение о платформах, например, у них появится "единый аппарат", напрямую связанный с центральным исполнительным комитетом (ЦИК).

В настоящее время в партии действуют четыре платформы: либеральная, патриотическая, социальная и платформа по поддержке предпринимательской инициативы. На данный момент координатором социальной платформы является замсекретаря генсовета ЕР Сергей Железняк, патриотической — председатель центральной контрольной комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, либеральной — член высшего совета ЕР Владимир Плигин. У предпринимательской платформы есть три сокоординатора.

В среду СМИ со ссылкой на свои источники в партии написали, что Яровую, Плигина и Железняка сменят один из основателей движения "Антимайдан" Дмитрий Саблин, сенаторы Андрей Клишас и Валерий Рязанский.

"На заседании будут утверждены новые координаторы партийных платформ. Всего четыре человека. Сменятся координаторы либеральной, патриотической, а также социальной платформ. У предпринимательской платформы три сокоординатора, но сменится лишь один", — сказал собеседник агентства, тем не менее не назвав фамилии кандидатов.

Он пояснил, что изменения связаны в том числе с тем, что "после выборов в Госдуму у многих прежних руководителей платформ появились другие обязанности, иная нагрузка". "А в партии действует такой принцип "один человек — одна должность", — уточнил он.

Замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко также рассказал РИА Новости, что на заседании будет рассмотрен проект положения о платформах, который содержит изменения, "позволяющие активизировать их деятельность". Так, например, будет создан "единый бэк-офис — единый аппарат для всех четырех платформ".

"Это партийная площадка для расширения общественной дискуссии. Это будет структура, которая будет напрямую связана с ЦИКом. Плюс мы хотели бы четко закрепить норму, с какой периодичностью должны собираться эти платформы. Мы рассчитываем, что предлагаемые изменения позволят активизировать работу платформ, которые будут разрабатывать конкретные предложения в адрес руководства партии. Мы рассчитываем, что это обогатит текущую повестку партии", — сказал Ревенко.

Ранее собеседник в партии сообщил РИА Новости, что на заседании ПГС также планируется обсудить организацию и детали проведения форумов. По его словам, первый после выборов в государственную думу партийный форум пройдет в Омске 25 апреля. На нем в том числе планируется обсудить вопросы реализации нового партпроекта "Театры малых городов", а также партийной программы в этой сфере.

Согласно уставу ЕР, центральные органы партии организуют внутрипартийные дискуссии ее членов, сторонников по актуальным проблемам развития страны и вопросам развития и совершенствования партии, в том числе путем формирования и развития внутрипартийных платформ. На партийном съезде 22 января председатель ЕР, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что работа политических платформ должна быть продолжена. Тем самым предположения некоторых СМИ о реорганизации и закрытии платформ были опровергнуты.