Работу Путина на посту президента одобряют 82% россиян, показал опрос

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Одобряют работу президента России Владимира Путина 82% россиян, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса "Левада-центра".

Сообщается, что недовольны работой Путина 17% россиян. В феврале этот показатель был равен 15%, при этом тогда одобрение работы президента высказывали 84% опрошенных.

Работу Дмитрия Медведева на посту премьер-министра одобряют 42% респондентов, месяц назад этот показатель был равен 52%. Как выяснили социологи, деятельность правительства поддерживают 43% (49% месяц назад). Деятельность Госдумы получила одобрение 38% респондентов (42% в феврале).

Кроме того, согласно исследованию, Путин продолжает возглавлять рейтинг политиков и общественных деятелей, которым россияне доверяют больше всего. Респондентам предлагалось назвать пять-шесть имен, так, Путина упомянули 52% россиян. Вторые и третьи места рейтинга заняли министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавром, набравшие 23% и 21% соответственно.

Опрос проводился 31 марта-3 апреля среди 1,6 тысячи человек в 48 регионах России.