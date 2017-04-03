Лидирующий на выборах президента Сербии Вучич поблагодарил Путина и Меркель

БЕЛГРАД, 3 апр — РИА Новости. Новоизбранный президент Сербии, действующий председатель правительства страны Александр Вучич выразил особую благодарность президенту РФ Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель за поддержку в ходе избирательной кампании.

"Особенно хочу выразить благодарность госпоже Меркель и Владимиру Владимировичу Путину за то, что имели смелость вести переговоры с Сербией и со мной как с председателем правительства и в ходе кампании, хотя я им обоим сказал, что оставалось соответственно пятнадцать и три дня до наступления предвыборной тишины. Спасибо им за это, и это говорит о том, что они хорошо думают и о Сербии, и не так уж и плохо обо мне", — сказал Вучич.

Берлин сербский премьер посетил 15 марта, Москву – 27 марта.

Вучич сообщил, что уже в понедельник посетит боснийский Мостар. Также в статусе председателя правительства и новоизбранного президента Сербии планирует визит в Китай.

По предварительным данным, Вучич на прошедшем в воскресенье первом туре президентских выборов победил с убедительным перевесом, набрав более 50% голосов. Этот результат означает, что второго тура не будет.