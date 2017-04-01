Песков прокомментировал "расследование" ФБК об имуществе Медведева

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал популистскими содержащиеся в публикациях ФБК Алексея Навального обвинения в коррупции в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Все мы, как бюрократы, как люди, которые работают на государство, каждый год подаем декларации о доходах и расходах в специальные органы, которые проверяют и перепроверяют эти декларации. Поэтому все наши, скажем так, доходы на самом деле очень прозрачны для тех органов, которым необходима эта информация и которые отвечают за борьбу с коррупцией в нашей стране", — сказал Песков в интервью телеканалу ABC на просьбу журналиста прокомментировать публикации ФБК о премьер-министре.

"Вот почему, скажем, популистские обвинения, которые иногда мы видим в прессе, в заявлениях различных активистов, не соответствуют действительности, так как, конечно, эти активисты просто не могут знать информации, которая есть у специальных служб", — добавил пресс-секретарь президента.

Песков признал, что борьба с коррупцией является проблемой. "Это это один из основных пунктов на повестке дня в нашей стране. Общество абсолютно нетерпимо к этому. Вот почему неделю назад мы видели протесты в разных городах нашей страны", — заявил Песков.

"В некоторых городах они прошли в соответствии с законом. В некоторых местах, как в Москве, они были незаконными. Они не хотели уведомить мэрию в соответствии с законом. Вот почему протесты в Москве были незаконными. Конечно, это стало причиной задержаний среди людей, участвующих в этих незаконных действиях. Это обычная практика для любой страны, и мы видим множество действий и задержаний, так скажем, ответных действий полицейских во многих мировых столицах", — добавил Песков.

Навальный разместил на своем канале в YouTube фильм, который рассказывает о том, что российский премьер при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что не имеет смысла комментировать "расследование" команды Навального в отношении Медведева. Она подчеркнула, что материал Навального носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика.