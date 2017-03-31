МИД РФ не видит признаков того, что НАТО готова вернуться к взаимодействию

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Москва не визит признаков того, что НАТО готова вернуться к взаимодействию с Россией в сфере общих интересов, в борьбе с реальными вызовами безопасности, говорится в заявлении на сайте МИД РФ по итогам министерской сессии Совета НАТО.

"При этом не просматриваются признаки того, что альянс готов вернуться к практическому взаимодействию в сфере общих интересов, двигаться в направлении борьбы с реальными вызовами безопасности, среди которых — региональные террористические угрозы", — говорится в тексте заявления.