МИД РФ о сессии совета НАТО: альянс ставит свои догмы выше решения проблем

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. НАТО ставит свои идеологические догмы выше реальной работы по решению глобальных проблем, говорится в заявлении на сайте МИД РФ по итогам министерской сессии альянса.

"В который раз свои идеологические догмы НАТО ставит выше реальной работы по решению глобальных проблем. Вывод один: только коренное изменение самой природы этого альянса, безнадежно увязшего в собственном прошлом, может дать шанс на перемены к лучшему в сфере обеспечения европейской безопасности", — говорится в сообщении.