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Политика

Путин в разговоре об акциях протеста вспомнил "арабскую весну" и Украину

15:5830.03.2017
(обновлено: 18:41 30.03.2017)
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Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Арктика - территория диалога в Архангельске. 30 марта 2017
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости. Несанкционированные акции протеста привели к "арабской весне" и госперевороту на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Арктического форума.

Президент РФ Владимир Путин на Международном арктическом форуме Арктика - территория диалога в Архангельске. 30 марта 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Путин прокомментировал призывы Запада по участникам несогласованной акции
"Я считаю неправильным, что если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент (несанкционированные акции) не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны. Мы с вами хорошо знаем, и я хочу на это обратить внимание, что этот инструмент использовался в начале так называемой "арабской весны". К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем", — сказал Путин.

На волне массовых протестов в 2011 году произошли перевороты в целом ряде арабских стран — Тунисе, Египте, Йемене, революция в Королевстве Бахрейн, народные выступления в других государствах региона.

"Мы очень хорошо знаем также, что это был один из побудительных мотивов и поводов государственного переворота на Украине. В какой хаос погрузили эти события нашего соседа, Украину, мы тоже хорошо знаем", — добавил Путин.

© Ruptly
Путин о несанкционированных акциях в преддверии политических событий
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Политика
Комментарии
193 пользователя оставили 458 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Наиль Гайфуллин
Путин с Медведевым летали в Арктику - там Путин поработал киркой ... А кирку то надо было Медведеву всучить со словами : - не хочешь работать головой , работай руками ... И оставить на пару месяцев ДАМа в Арктике - страна бы всё равно отсутствия не заметила . Согласен - революции не нужны . Но тогда создайте людям условия для ЖИЗНИ , а не ВЫЖИВАНИЯ - и тогда НИКТО на площадь не выйдет . Уроки майдана в первую очередь должна усвоить власть - надо решать проблемы и СЛЫШАТЬ народ .
17:27
30.03.2017
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vic137
Разберитесь с коррупцией, сверхдоходами одних и нищетой других,
уважайте принципы народовластия в социальном государстве,
скорректируйте внешнюю политику и никаких кровавых событий
не будет.

Лауреат Нобелевской премии по физике, академик РАН Жорес Алферов :

"Если гражданина заставляют платить за образование и медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью, по рыночной цене, то зачем мне такое государство?! С какой стати я должен еще платить налоги и содержать безумную армию чиновников? Я всегда на всех уровнях говорил, что здравоохранение, образование и наука должны обеспечиваться из бюджета. Если государство сваливает эту заботу на нас самих, пусть исчезнет, нам будет гораздо легче!".
17:34
30.03.2017
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