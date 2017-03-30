"Читайте по губам": Путин ответил на вопрос о влиянии РФ на выборы в США

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, оказывала ли Россия влияние на результаты президентских выборов в США, предложил прочитать ответ по губам.

"Читайте по губам — NO", — сказал Путин на форуме "Арктика — территория диалога".

Попытки разрушить дипломатические отношения между Россией и США безответственны и ошибочны, отметил Путин. "Мы хотим полностью разорвать дипломатические отношения? Довести ситуацию до 60-х годов, до Карибского кризиса? А дальше что?" — сказал президент, выразив уверенность, что это "не в интересах большинства американского народа".

Россия, подчеркнул глава государства, относится к США как к великой державе, с которой хочет наладить партнерские отношения, а "не воевать". Он выразил надежду, что Москве и Вашингтону удастся наладить сотрудничество по вопросам урегулирования конфликтов в Сирии и на Украине, а также по Арктике и космосу.

Путин также назвал бредом утверждения о "шпионских" встречах посла России в США Сергея Кисляка. "Любая его встреча воспринимается в штыки как какая-то шпионская акция. Ну разве это не бред?" — заметил он, подчеркнув, что общение с политической элитой, бизнесменами и конгрессменами и чиновниками Белого дома — "общемировая дипломатическая практика".

В качестве примера глава государства привел присутствие на форуме посла США в России Джона Теффта. "Он общается со всеми участниками. Может общаться с членами правительства, представителями крупных компаний России. Мы этому не препятствуем, а, наоборот, способствуем, помогаем", — сказал Путин.