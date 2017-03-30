Медведев посоветовал Ткачеву ставить будильник, чтобы не опаздывать

ГОРКИ, 30 мар — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев сделал замечание министру сельского хозяйства Александру Ткачеву за опоздание на заседание правительства.

Днем ранее президент Владимир Путин вместе с Медведевым прилетели на архипелаг Земля Франца-Иосифа. Они оценили результаты "генеральной уборки" Арктики и осмотрели экспозицию парка "Русская Арктика". Премьер напомнил, что в Архангельске начал работу Арктический форум, где принимал участие Ткачев.

"Это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич (Ткачев — ред.). Мы вас ждали. Я вчера вернулся поздно очень, я вот на месте был, а вас ждали. Будильник себе ставьте в разные места", — сказал Медведев.