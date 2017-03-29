Лавров: нет доказательств "вмешательства" России в дела США, ФРГ и Франции

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нет никаких доказательств, что Россия была как-то вовлечена во внутренние дела США, Германии, Франции или Соединенного Королевства.

"Что касается вмешательства в дела других, то нет никаких доказательств того, что Россия была как-то вовлечена в происходящее в США, Германии, Франции или Соединенном Королевстве. Кстати, я прочел вчера, что премьер-министр Швеции нервничает по поводу того, что в стране вот-вот состоятся выборы и что Россия не преминет в них вмешаться. Как-то все это по-детски звучит, честное слово. Надо либо предъявлять факты, либо избегать заявлений, ставящих их авторов в неловкое положение, даже если они не верят в то, что говорят", — сказал российский министр в интервью журналу National Interest.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с российской разведкой, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.