МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не считает, что началась новая "холодная война" между РФ и Западом, об этом он заявил в интервью журналу National Interest.

"Во-первых, я не считаю, что началась очередная "холодная война". У нас нет различий идеологического характера, мы придерживаемся противоположных позиций. Да, есть свои нюансы в системе управления западных государств и России, а также ее соседей. Но, в целом, основой повсюду является демократия, то есть, по сути, выборы, и система организована так, что обеспечивается уважение оппозиции; также имеется рыночная экономика", — сообщил Лавров.

"Опять же, что касается взаимных уступок, вы знаете, что в одних странах государство вовлечено в экономику в гораздо большей степени, чем в других; но ведь какое-то время назад так было и во Франции, и в Великобритании, поэтому я сказал бы, что это все второстепенные детали. В том, что касается демократических принципов и рыночной экономики, нет идеологических различий. Во-вторых, сегодня, в отличие от времен "холодной войны", перед нами стоят гораздо более конкретные общие угрозы, такие, как терроризм, хаос на ближнем востоке, угроза распространения оружия массового уничтожения", — напомнил министр.

По словам Лаврова, во времена "холодной войны" такого не было: наблюдался крайне "отрицательный баланс" с то и дело вспыхивающими на периферии конфликтами.

"На этот раз перед нами стоят всеобщие глобальные угрозы, которые касаются всех, и с которыми мы сталкиваемся едва ли не каждый день, такие, как теракты на Ближнем Востоке и в Европе; также был теракт и в Соединенных Штатах Америки", – указал он.