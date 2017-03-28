Визит Роухани: Россия и Иран продвигаются к стратегическому партнерству

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Расширение торгово-экономических и инвестиционных связей, в том числе в контексте реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры, стало основной темой переговоров президента Ирана Хасана Роухани с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

В присутствии лидеров было подписано почти два десятка совместных документов по сотрудничеству, в том числе по линии "Росатома", РЖД и "Газпрома". Как следует из подписанного совместного заявления, РФ и Иран договорились продолжить сотрудничество для стабилизации мирового нефтяного рынка. Путин заявил, что Москва и Тегеран будут наращивать сотрудничество в экономической сфере, а иранский лидер высказал мнение, что отношения Ирана и России продвигаются в сторону стратегических.

От атома до геологоразведки

В присутствии Путина и Роухани во вторник российские и иранские компании и ведомства подписали 16 совместных документов по сотрудничеству. В частности, РЖД и Иранские железные дороги заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве по электрификации железных дорог. Кроме того, РФ и Иран заключили контракт на электрификацию железнодорожного участка Гармсар-Инче Бурун и поставку российского оборудования и локомотивов. В контракте, стоимость которого оценивается в 1,2 миллиарда евро, детализированы цена и объемы работ по проекту.

"Газпром" и "Национальная иранская нефтяная компания" (NIOC) подписали меморандум о сотрудничестве в газовой сфере.

"Росатом" и Организация по атомной энергии Ирана подписали меморандум о взаимопонимании в области транспортировки ядерных материалов.

Как отмечается в сообщении "Росатома", меморандум, в частности, предусматривает создание и поддержание в России и Иране необходимой инфраструктуры, а также получение лицензий и разрешений для транспортировки ядерных материалов (в том числе по Каспийскому морю), осуществляемой в рамках сотрудничества двух стран в области использования атомной энергии в мирных целях.

Среди других подписанных документов — меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области торговли электроэнергией между министерствами энергетики РФ и Ирана.

Меморандум о взаимопонимании заключили также "Росгеология" и "Национальная иранская нефтяная компания".

"Такое международное сотрудничество в первую очередь говорит о том, что российская школа геологоразведки остается востребованной на рынке, применяемые нашими компаниями технологии и накопленный опыт являются конкурентоспособными даже в таких традиционных центрах нефтедобычи, как страны Персидского залива, где давно присутствуют все ключевые игроки. При этом стоит отметить, что международные контракты предполагают тщательный аудит возможностей компаний-контрагентов для подтверждения высокого класса оборудования и специалистов", — заявил РИА Новости официальный представитель "Росгеологии" по иранскому проекту Антон Сергеев.

Кроме того, в рамках визита Роухани в Москву правительства РФ и Ирана заключили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках.

На пути к стратегическому партнерству

Как заявил Роухани, отношения Ирана и России находятся на пути всестороннего развития и продвигаются в сторону стратегических.

"Отношения между нашими двумя странами с точки зрения экономики, с точки зрения роста торговли, а также с точки зрения роста туризма свидетельствуют о развитии наших двусторонних отношений за последний год. Те решения, которые были приняты в последние месяцы, свидетельствуют о том, что мы в наших экономических отношениях, культурных, научных находимся на пути всестороннего развития, двигаемся в сторону стратегических отношений", — сказал он по итогам переговоров с Путиным.

По словам Роухани, решения, которые были приняты ранее по сотрудничеству в экономической сфере, в области энергетики, торговли, промышленности, реализовываются. "Все эти сферы показывают, что наши страны находятся на новом этапе, мы перешли к реализации крупных долгосрочных проектов", — сказал президент Ирана.

В свою очередь Путин отметил, что переговоры с Роухани прошли в деловой и конструктивной атмосфере. По его словам, товарооборот России и Ирана в 2016 году вырос на 70%, и обе страны и далее будут наращивать взаимодействие, особенно в экономической сфере.

"Были проанализированы возможности для дальнейшего наращивания взаимных товарных потоков и инвестиций, расширения контактов в области инноваций и новых технологий", — добавил глава российского государства.

По словам Путина, РФ может поставить в Иран современные среднемагистральные самолеты типа Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), а также вертолеты для санитарной авиации страны.

Отдельной темой переговоров стало создание зоны свободной торговли между Ираном и странами-членами ЕАЭС.

"Мы обсудили формирование зоны свободной торговли между Ираном и странами-членами ЕАЭС, что тоже может способствовать расширению торговли этих стран и Ирана, а также создать новые условия в региональной торговле", — заявил Роухани. Он также отметил, что экономические отношения России и Ирана перешли на новый уровень — от обычных к тем, в рамках которых реализуются крупные и долгосрочные проекты.

Взаимодействие на нефтяном рынке

Как говорится в совместном заявлении Путина и Роухани по итогам переговоров, Россия и Иран будут продолжать сотрудничество в целях стабилизации глобального энергетического рынка и обеспечения устойчивого экономического роста.

"Путин и Роухани одобрили договоренности государств-членов ОПЕК и других нефтедобывающих стран, благоприятствующие сбалансированию спроса и предложения на нефтяном рынке в приемлемом ценовом диапазоне, а также поддержанию инвестиционной привлекательности нефтяной отрасли. Россия и Иран будут продолжать сотрудничество в этой сфере в целях стабилизации глобального энергетического рынка и обеспечения устойчивого экономического роста", — говорится в заявлении.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Иран стал участником этого соглашения на особых условиях, получив право нарастить суточную добычу до досанкционного уровня в 3,975 миллиона баррелей при том, что в среднем за первое полугодие 2017 года показатель не должен превысить 3,797 миллиона баррелей в день (это на 90 тысяч баррелей в сутки выше октябрьского уровня).

Сотрудничество в борьбе с терроризмом

Отдельной темой на переговорах было взаимодействие Москвы и Тегерана в борьбе с терроризмом. Роухани на встрече с Путиным заявил, что сотрудничество РФ и исламской республики не направлено против третьих стран, а нацелено на укрепление стабильности в регионе.

"Мы имеем хороший опыт в борьбе с терроризмом, международным терроризмом, борьбе с наркоугрозой. Наша конечная цель — укрепление мира и стабильности в регионе. И развитие наших отношений не направлено против третьих стран", — сказал он.

Как говорится в совместном заявлении президентов, Россия и Иран выступают за противодействие терроризму через сосредоточение мировых усилий. Лидеры двух государств "настаивают на необходимости всемирного противодействия идеям такфиризма (радикальное направление в исламе) как основному стимулу, подталкивающему молодежь в сторону террористических группировок".

В заявлении говорится об обеспокоенности ростом числа террористических актов, совершаемых в различных регионах мира боевиками из "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"* и "Аль-Каиды"*.

Кроме того, в совместном заявлении Москва и Тегеран подтвердили приверженность политическому урегулированию конфликта в Сирии.

"Особо отмечена работа России, Ирана и Турции в трехстороннем формате, который создал условия для проведения межсирийского диалога в Астане и обеспечил возможность установления эффективного и устойчивого режима прекращения огня в Сирии. Стороны расценивают такое сотрудничество как важный шаг на пути к успеху женевских переговоров под эгидой ООН", — говорится в заявлении.

* Террористическая организация, запрещенная в России.