ЦИК поддержал создание в странах ОБСЕ единых правил мониторинга на выборах

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова считает важным создать в странах-членах ОБСЕ единые стандарты проведения мониторинга на выборах.

"Я считаю, очень важно, чтобы были какие-то единые стандарты проведения мониторинга во всех странах-членах ОБСЕ. Чтобы мы могли сравнивать: в ту ли сторону мы идем, или не в ту, лучше у нас стала ситуация по сравнению с какими-то самыми высокими стандартами, или нет", — сказала Памфилова журналистам после встречи с главой БДИПЧ ОБСЕ Михаэлем Линком в четверг.