ЦИК поддерживает участие представителей БДИПЧ ОБСЕ в наблюдении за выборами

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Центризбирком России и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ будут продолжать взаимодействие, российский ЦИК заинтересован в участии представителей БДИПЧ в международном наблюдении за президентскими выборами в РФ и в расширении представительства, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Президентские выборы пройдут в России в 2018 году. Ранее директор БДИПЧ ОБСЕ Михаэль Линк заявил, что наблюдательная миссия на выборах в России должна быть многочисленной.

"Мы будем продолжать взаимодействовать. Я уже сейчас предварительно говорю: мы очень заинтересованы, чтобы на предстоящих выборах президентских, может быть, представительство было еще больше. Мы заинтересованы в том, чтобы приезжали, наблюдали и делали честные, объективные оценки того, что у нас происходит", — сказала Памфилова журналистам после встречи с Линком.