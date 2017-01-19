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Политика

Памфилова оценила доклад БДИПЧ о выборах в России

14:2519.01.2017
(обновлено: 14:30 19.01.2017)
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Нынешний доклад БДИПЧ ОБСЕ о прошедших в России выборах менее подвержен политический конъюнктуре, чем когда бы то ни было, хотя в российском Центризбиркоме согласны не со всеми оценками, в целом доклад позитивнее, отмечена работа ЦИК России, сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Перед началом первого заседания Государственной Думы РФ нового созыва. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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БДИПЧ ОБСЕ опубликовало окончательный доклад о выборах в Госдуму
"Этот доклад, если сравнивать с предыдущими докладами ОБСЕ в отношении выборов в России, лучше. И мы очень ценим, что довольно положительная оценка и нашей работы, которую мы провели, в этом докладе она отмечена. Несмотря на то, что, конечно, не со всем мы согласны. Но считаю, что это лучший доклад и в меньшей степени подвержен какой-то политической конъюнктуре, чем когда бы то ни было", — сказала Памфилова по итогам встречи с представителями БДИПЧ ОБСЕ в четверг.

Она выразила надежду, что у БДИПЧ будет возможность сравнить, насколько улучшится ситуация к следующим выборам в России.

"Со своей стороны мне бы очень хотелось, чтобы в сравнении очень объективно оценивались ситуации проведения выборов в странах: как реально проходят выборы и как они оцениваются", — добавила Памфилова.

Необходимо сравнение ситуации в разных странах на основе общих стандартов, пояснила она, — пока у ЦИК в этой сфере "есть вопросы".

"Голосую за Россию": политики и общественные деятели на выборах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в единый день голосования на избирательном участке № 2714 в Москве.
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский голосовал в школе номер 814 на Матвеевской улице в Москве. Перед тем как опустить бюллетень в урну, он ознакомился с кандидатами в депутаты Госдумы седьмого созыва. Когда он сделал свой выбор, политик зашел в будку и проголосовал.
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости. Елена Чепинога
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Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Калининграде.
Президент РФ В. Путин на выборах в единый день голосования
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Президент страны Владимир Путин голосовал в здании РАН на Ленинском проспекте. Отвечая на вопрос журналистов, как он планирует отметить единый день голосования, Путин сказал, что поедет на работу.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время голосования на избирательном участке № 1965 в филиале МГИМО в Одинцово
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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После богослужения на подворье московского Зачатьевского монастыря предстоятель Русской церкви призвал верующих сделать тот выбор, который "не остановит духовного развития народа" и будет способствовать "развитию и процветанию Отечества".
Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская с дочерью Анастасией в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
© РИА Новости. Тарас Литвиненко
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Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская заверила, что поводов для волнения относительно безопасности проведения выборов нет.
Председатель правительства РФ Д. Медведев на выборах в единый день голосования
© РИА Новости. Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев вместе с супругой голосовали в Шуваловской гимназии на улице Довженко в Москве. После голосования премьер-министр выразил надежду на высокую явку. "Я надеюсь, что каждый, кто считает для себя важным участие в избирательном процессе, придет и проголосует, тем самым внеся свой вклад в развитие нашей политической системы", - заявил Медведев.
Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке № 90 в Москве
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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"Сегодня очень важный день для страны ...> Важно это не передоверять никому этот выбор, прийти на избирательные участки и проголосовать самим", — сказал журналистам мэр столицы Сергей Собянин, голосовавший в здании 87-й школы.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в единый день голосования на избирательном участке № 142 в Москве
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Лидер коммунистов Геннадий Зюганов последовал призыву Владимира Путина и проголосовал "за Россию", которая "любит трудиться, знает историю и уважает тех, кто создает главное ценности".
Подготовка избирательных участков к выборам
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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Курсанты института водного транспорта имени Георгия Седова готовят избирательный участок к единому дню голосования.
Временно исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров в единый день голосования на избирательном участке №165 в селе Центарой
© Саид Царнаев
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Перед выборами временный исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров заявил, что останется "верен народу" и делу первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова даже в случае своего поражения.
Председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин в единый день голосования на избирательном участке № 83 в Москве
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин в единый день голосования на избирательном участке № 83 в Москве.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин в единый день голосования на избирательном участке № 90
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин в единый день голосования на избирательном участке № 90.
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов во время интервью журналистам в единый день голосования на избирательном участке №73 в Москве.
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Лидер "справедливороссов" Сергей Миронов отметил прозрачность нынешней кампании и рассказал, что, по оценке партии, в 57 из 85 субъектов РФ не замечено ни одного нарушения.
Председатель Федерального политического комитета партии Яблоко Григорий Явлинский в единый день голосования на избирательном участке №2579 в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский в единый день голосования на избирательном участке №2579 в Москве.
Индустриальный директор Авиационного комплекса Госкорпорации Ростех, член совета директоров АО Вертолеты России Анатолий Сердюков
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Индустриальный директор Авиационного комплекса Госкорпорации Ростех, член совета директоров АО "Вертолеты России" Анатолий Сердюков в единый день голосования на избирательном участке № 90 в Москве.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в единый день голосования на избирательном участке в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Глава ЦИК Элла Памфилова также приняла участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ VII созыва.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в единый день голосования на избирательном участке № 142 в Москве
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в единый день голосования на избирательном участке № 142 в Москве.
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