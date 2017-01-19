Памфилова оценила доклад БДИПЧ о выборах в России

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Нынешний доклад БДИПЧ ОБСЕ о прошедших в России выборах менее подвержен политический конъюнктуре, чем когда бы то ни было, хотя в российском Центризбиркоме согласны не со всеми оценками, в целом доклад позитивнее, отмечена работа ЦИК России, сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

"Этот доклад, если сравнивать с предыдущими докладами ОБСЕ в отношении выборов в России, лучше. И мы очень ценим, что довольно положительная оценка и нашей работы, которую мы провели, в этом докладе она отмечена. Несмотря на то, что, конечно, не со всем мы согласны. Но считаю, что это лучший доклад и в меньшей степени подвержен какой-то политической конъюнктуре, чем когда бы то ни было", — сказала Памфилова по итогам встречи с представителями БДИПЧ ОБСЕ в четверг.

Она выразила надежду, что у БДИПЧ будет возможность сравнить, насколько улучшится ситуация к следующим выборам в России.

"Со своей стороны мне бы очень хотелось, чтобы в сравнении очень объективно оценивались ситуации проведения выборов в странах: как реально проходят выборы и как они оцениваются", — добавила Памфилова.

Необходимо сравнение ситуации в разных странах на основе общих стандартов, пояснила она, — пока у ЦИК в этой сфере "есть вопросы".