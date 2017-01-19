В Кремле не знают о намерениях Италии пригласить Путина на саммит G7

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Кремлю ничего не известно о намерениях итальянского правительства пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G7 в мае, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Ничего не известно, кроме того и не было никаких заявлений итальянского правительства. Опять же позиция российской стороны в отношении семерки и целесообразности участия в этом формате так же хорошо известна", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, известно ли ему о том, что итальянское правительство рассматривает возможность приглашения Путина на майский саммит G7.

Форум экономически развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать.