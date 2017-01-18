В Кремле прокомментировали идею Савченко "сдать Крым" в обмен на Донбасс

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Вопрос Крыма — не дискуссионен, статус этого российского региона неоспорим, сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, заявила, что киевские власти смогут "вернуть" Донбасс мирным путем, только отказавшись "на определенное время" от притязаний на Крым. По мысли Савченко, договориться об "обмене" Крыма на Донбасс должны Россия и Запад, поскольку Украина политически "не самостоятельна".

"Этот вопрос является абсолютно недискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации. Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов — это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готов ли Кремль повлиять на руководство непризнанных республик (ДНР и ЛНР), чтобы получить официальное признание Крыма российской территорией.

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