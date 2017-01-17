Лавров об итогах 2016 года: активировалась вербовочная работа спецслужб США

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам 20016 года, где, в частности, рассказал об активировавшихся попытках вербовки российских дипломатов американскими спецслужбами и ожиданиях от взаимодействия с новой администрацией США.

Лавров отвечал на вопросы журналистов около двух часов. Основными темами стали борьба с терроризмом и сотрудничество с США.

© РИА Новости. Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2016 году. 17 января 2017

Шпионские игры

Как заявил Лавров, за последние несколько лет активность по попыткам вербовки российских дипломатов в США нарастала. "Если говорить о вербовочных подходах, мы не придавали гласности полную статистику на этот счет. Но за последнее время, за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации (уходящего президента США Барака — ред.) Обамы, такая активность недружественная в отношении наших дипломатов нарастала", — сказал Лавров.

Министр сообщил, что в апреле 2016 года спецслужбы США пытались завербовать советника-посланника посольства РФ в Вашингтоне. "В апреле прошлого года, беспрецедентно, на уровне второго человека в посольстве, на уровне советника-посланника был вербовочный подход с предложением сотрудничать. Другому нашему дипломату, тоже дипломату старшего звена, американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочное предложение, засунули в его машину в его отсутствие десять тысяч долларов с предложением о сотрудничестве. Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией и сейчас работают на благо российского государства, если кто интересуется", — заявил Лавров.

По его информации, американские дипломаты участвуют в митингах российской оппозиции. "Ездят они (американские дипломаты — ред.) и по Калининградской, по Ленинградской, по Мурманской, Воронежской областям. Замечены были неоднократно в Новороссийске, в Чеченской Республике, вдоль границы с Донбассом, исколесили буквально все — вдоль и поперек. Я уже не говорю о том, что помимо шпионажа дипломаты посольства США неоднократно были замечены участвующими в митингах нашей оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе и в переодетом виде. Делайте выводы сами", — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что РФ отвергает обвинения о якобы давлении и слежке за американскими дипломатами в Москве. "Наверное, любые дипломатические миссии могут поделиться сведениями о том, как им работается в той или иной стране. В период администрации (президента США Барака — ред.) Обамы мы получали жалобы о том, что американское посольство здесь работает в невыносимых условиях, организуется слежка, послу перекрыли кислород, его не принимают никакие российские учреждения. Мы специально разбирались в этой ситуации, она оказалась абсолютно противоположной", — сказал Лавров.

Он отметил, что Россия "провела оценку и инвентаризацию тех контактов, которые за один и тот же период были у посла России в США в ответ на его просьбы, и такие же данные собрали по контактам посла США в РФ в российских официальных учреждениях". "В десятки раз больше российские министерства, ведомства, парламентарии принимают посла США, чем американцы принимают посла РФ", — добавил Лавров.

© РИА Новости. Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2016 году. 17 января 2017

Перспективы взаимодействия



Избранный президент США Дональд Трамп не похож ни на кого из предшественников из-за своих взглядов, сказал Лавров. "У Трампа взгляды особые, они существенно отличаются от взглядов его предшественников, в том числе не только демократов, но и республиканцев. В основе этих взглядов — коренной интерес США, как Дональд Трамп его представляет", — заявил российский министр.

При этом он призвал не впадать в крайности при оценке перспектив администрации Трампа. "Мы реалисты, мы, конечно же, следим за тем, как готовится новая администрация США к вступлению в свои права. Я бы не стал впадать ни в одну, ни в другую крайность: сейчас в СМИ, в политологическом обществе очень много прогнозов, спекуляций, одни захлебываются от восторга, другие говорят, что ничего не изменится, нечего радоваться. Сейчас совершенно бессмысленно об этом говорить",- сказал Лавров.

Как отметил глава МИД, "только когда в новой администрации все рассядутся по местам, когда начнется практическая работа, тогда будет понятно, как будут выстраиваться отношения между США и окружающим миром".

Москва приветствует то, что одним из главных приоритетов США видят борьбу с терроризмом, заявления Трампа и его команды свидетельствуют о том, что они не будут использовать двойные стандарты в этой борьбе, сказал Лавров.

Он отметил, что информация о подготовке контактов Путина и Трампа в Рейкьявике не соответствует действительности.

Москва разделяет мнение Трампа о том, что каждая страна должна сама отвечать за свое развитие, заявил Лавров. Он отметил, что Москва рассчитывает на более эффективное взаимодействие с администрацией Трампа по Сирии.

Как заявил он, если Трамп и его администрация действительно готовы искать вместе с РФ подходы к решению общих проблем, Россия ответит взаимностью. " Эта наша позиция не зависит от того, кто стоит в руководстве той или иной страны. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто готов делать это на основе равноправия и взаимного учета интересов", — сказал Лавров.

Москва будет готова возобновить диалог между РФ и США о стратегической стабильности, когда администрация Трампа вступит в свои права, заявил Лавров. "Мы будем готовы, как только американская администрация вступит в свои права и подготовится, со своей стороны, встречаться, разговаривать по-деловому, ощущая ответственность и перед народами наших стран, и перед народами всего остального мира", — сказал он.

Назрели ли перемены в отношениях России и США? Да, приход Трампа ускорит сближение позиций двух стран по ключевым вопросам

Предпосылки к улучшению есть, но до сближения еще долго

Да, нестабильность обстановки в мире подталкивает страны к сотрудничеству

Нет, действующая администрация США сильно осложнила отношения стран Результаты Назрели ли перемены в отношениях России и США? 12.1% Да, приход Трампа ускорит сближение позиций двух стран по ключевым вопросам

51.3% Предпосылки к улучшению есть, но до сближения еще долго

15.4% Да, нестабильность обстановки в мире подталкивает страны к сотрудничеству

21.2% Нет, действующая администрация США сильно осложнила отношения стран Все опросы Голосовать

"Мы должны прекрасно понимать, что, говоря о международной безопасности и о тех шагах, которые нужно сделать, чтобы сокращать материальные угрозы безопасности, необходимо иметь в виду и учитывать все без исключения факторы, которые влияют на стратегическую стабильность, а таковых, помимо ядерного оружия, накапливается уже немало. Это и неядерные стратегические, в том числе гиперзвуковые вооружения, которые способны доставать любую точку земного шара за один час без всяких ядерных боеголовок. Поэтому, если у вас это есть, то вам и ядерное оружие, может быть, не нужно", — сказал министр.

Во-вторых, указал Лавров, это программа противоракетной обороны, которая меняет стратегический баланс. "И здесь необходимо договариваться о том, как сделать так, чтобы эти изменения стратегического баланса не привели к дестабилизации обстановки. Это, конечно, еще и такой фактор, влияющий на стратегическую стабильность, как планы по крайней мере нынешней администрации, как и предыдущих администраций США, вывести оружие в космос и целый ряд других факторов, в том числе и отказ американцев ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", — добавил он.

Москва не считает, что Трамп пытается увязать снятие санкций с соглашением о сокращении ядерных вооружений, заявил Лавров. "Я, как вы понимаете, не хочу и не вправе интерпретировать то, что сказал Дональд Трамп в интервью, но я услышал в его этой фразе… несколько иной смысл, нежели тот, который вкладывают сейчас большинство обозревателей и комментаторов", — сказал Лавров.

"Сказал он (Трамп — ред.) следующее, максимально близко к тексту, как я это услышал, что он будет думать над тем, что делать с санкциями, это как бы одна часть фразы была. Вторая часть гласила что-то вроде того, что если с Россией можно делать общеполезные дела, то надо тогда найти выход из этой ситуации. И третья часть гласила: ну среди полезных дел, конечно же, вот я, Дональд Трамп, вижу дальнейшие шаги в области ядерного разоружения. Я здесь не увидел предложения разоружаться в обмен на снятие санкций", — добавил дипломат.

Он также отметил, что тема ядерного оружия, стратегической стабильности и ядерного и стратегического паритета является одной из ключевых между РФ и США, поэтому восстановление диалога в этой сфере также является приоритетом для российской стороны.

Администрация Обамы пыталась подорвать перспективы нормальных отношений России и Японии, это недостойно, сказал Лавров.

© РИА Новости. Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2016 году. 17 января 2017

Заявления о том, что от России исходит киберугроза, основаны на "вранье и туфте", заявил Лавров. По его словам, заявления о причастности РФ к хакерским атакам не соответствуют действительности. "Я не собираюсь вам доказывать, почему это все неправда…. Мы видели попытки доказательств, которые высосаны из пальца, от которых открещиваются уже и англичане, и их коллеги в США, которые пытались наделать гадости новой администрации", — сказал он.

РФ готова выстраивать отношения с США, ЕС и НАТО на основе взаимного уважения, сказал Лавров.

Сила против террора

Свою пресс-конференцию Лавров начал с заявления о том, что Москва обеспокоена и сожалеет невозможностью мирового сообщества создать единый фронт борьбы с терроризмом. "Конечно же, это вызывает серьезную озабоченность и сожаление. Почему так происходит? Наверное, на то есть много причин. Мы видим, что проблема формирования общих рядов для борьбы и с терроризмом, и с организованной преступностью, и с наркотрафиком, со многими другими угрозами, эта проблема становится системной", — сказал министр.

Москва считает, что вдохнуть новую жизнь в механизмы по урегулированию сирийского кризиса возможно, заявил Лавров. Министр сообщил, что РФ считает правильным пригласить представителей США и ООН на встречу по Сирии в Астане. "Это будет первый контакт (с США — ред.) уже официальный, в ходе которого можно будет начать обсуждать повышение эффективности борьбы с терроризмом в Сирии. Не будем забывать, что РФ и США создали и возглавили как сопредседатели Международную группу поддержки Сирии, ее никто не распускал, у нее есть две целевые группы", — сказал Лавров.

"Вполне реально вдохнуть новую жизнь в деятельность этих механизмов, учитывая, что новая администрация США, по ее заявлениям, нацелена на то, чтобы бороться с террором всерьез, а не как это было до сих пор", — добавил министр.

Лавров заявил, что к процессу перемирия в Сирии могут присоединиться любые вооруженные отряды. "Чего не хватало в этих переговорах, это участия тех, кто реально определяет ситуацию на земле. Называйте их вооруженные формирования, называйте их вооруженные группы оппозиции", — сказал он.

"Мы считаем, что полевые командиры должны стать полноправными участниками этого процесса, думаю, что не стоит ограничивать дело только теми конкретными группами, которые подписали 29 декабря соглашение о прекращении огня, — любые другие вооруженные отряды, которые захотят присоединиться к этим соглашениям, должны такую возможность иметь", — сказал министр.

Он добавил, что уже есть обращения целого ряда боевиков, которые не охвачены этими договоренностями, но которые хотят к ним присоединиться.

В ходе своей ежегодной пресс-конференции Лавров также высказался и по вопросу федерализации Сирии. Он заметил, что "во всех решениях ООН, которые принимались консенсусом за последние годы, очень четко сказано, что судьбу своей страны могут определить только сами сирийцы в рамках всеохватывающего, так называемого инклюзивного, диалога с участием всех без исключения конфессиональных и политических групп этого государства".

Российская сторона убеждена, что поступила правильно, решив начать военную операцию в Сирии, заявил Лавров. "Те, кто молча взирал полтора года назад на то, как ИГИЛ (террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ — ред.) и прочие бандиты окружают Алеппо, они совершали,… наверно, преступление, поскольку прямо нарушали резолюцию СБ ООН, которая требовала не допустить превращения Сирии в исламистское государство", — добавил дипломат.

Остановить войну в Сирии и других странах региона можно прежде всего силой, заявил Лавров. "Понимаете, остановить эту войну, обеспечить права не только христиан, но и мусульман и прочих людей, которые живут и жили всю жизнь в Сирии, в других странах региона, можно, прежде всего используя силу, потому что терроризм нужно беспощадно бить и добивать. Именно этим и занимаемся, помогаем сирийской армии и тем ополченцам, которые вместе с сирийской армией участвуют в антитеррористической борьбе", — сказал Лавров.