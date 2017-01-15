Москва опровергла сообщения о подготовке встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москва опровергла сообщения западных СМИ о подготовке встречи между российским лидером Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что никаких переговоров об этом не ведется. Представитель Трампа также опроверг эти сообщения.

Путину и Трампу предложили Рейкьявик

О подготовке встречи Трампа и Путина в ночь на воскресенье по европейскому времени сообщила газета Sunday Times. По данным издания, новый американский президент якобы собирается совершить свой первый визит в Исландию, причем там он проведет встречу с Путиным. Об этом его переходная команда якобы уже сообщила британским чиновникам.

Кроме того, источники Sunday Times якобы обсуждали эти планы в посольстве РФ в Лондоне и рассказали, что Москва намерена согласиться на проведение саммита. Газета также сообщила, что Трамп намерен начать работу по подготовке договоренности с Россией об ограничении ядерных вооружений.

Место проведения саммита, видимо, выбиралось по аналогии с исторической встречей 30-летней давности между генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Тогда в Рейкьявике они сделали важный шаг к прекращению холодной войны и заложили основы для сокращения стратегических вооружений.

Воскресный фейк

Первым опроверг информацию британского издания представитель Дональда Трампа, он назвал публикацию "100-процентной ложью". В свою очередь посольство России в Великобритании в комментарии для РИА Новости назвало сообщения Sunday Times "ерундой" и "попыткой британцев подорвать президентство Дональда Трампа".

Кроме того, в своем микроблоге в Twitter посольство отреагировало на опубликованную "сенсацию" вопросом к изданию: "Фейковые новости как новый мейнстрим?".

Посольство России в Исландии также заявило РИА Новости, что не располагает информацией о возможной встрече в Рейкьявике Путина и Трампа.

Точку в обсуждении публикации Sunday Times поставил Дмитрий Песков, который заявил РИА Новости, что "пока никаких переговоров о встрече (Путина и Трампа) нет".