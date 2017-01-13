В Кремле объяснили, почему не реагируют на заявления членов команды Трампа

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Кремле намерены обращать внимание на высказывания кандидатов на руководящие посты в администрации США тогда, когда они уже будут назначены министрами, пока Москва "исполнена терпения", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы достаточно исполнены терпения и главным образом будем обращать внимание на высказывания действующих министров и действующего президента США", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Москве относятся к тому, что некоторые заявления кандидатов на ключевые посты в администрации США в ходе слушаний в Сенате расходятся с ранее сделанными заявлениями избранного президента Дональда Трампа.