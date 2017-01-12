"Зажигают не по-детски". Медведев рассказал о работе зарубежных политиков

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. В мире происходит много интересного, в частности, в некоторых странах политики "зажигают не по-детски", рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

Он добавил, что готов поделиться своим видением ситуации, и отметил, что его речь не является программным выступлением.

"Считаю неправильным просто мучить зал после более чем полутора часов дискуссии всякими этими занудными длинными выступлениями. Это просто было бы с моей стороны неправильно, тем более, что в мире так много интересного происходит. В некоторых странах политики сейчас зажигают, как у нас говорят, не по-детски, что называется", — сказал премьер.

В своей речи премьер подчеркнул, что Россия не будет закрываться, она "настроена и на развитие международной торговли, и на создание собственных цепочек добавленной стоимости, и на более активное участие во внешнеэкономических союзах и соглашениях".

Восьмой Гайдаровский форум начал работу в Москве в четверг. Ключевой темой дискуссии стала новая модель устойчивого экономического роста России. В работе форума участвуют члены российского правительства, представители региональных органов власти, ведущие отечественные и зарубежные экономисты.