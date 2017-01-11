США необходим открытый диалог с Россией, считает Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Вашингтону необходим "открытый и искренний диалог" с Москвой, заявил в среду кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон.

"США нужен открытый и искренний диалог с Россией", — заявил он на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

Вместе с тем Тиллерсон отметил, что "Россия сегодня представляет угрозу". При этом, по его словам, Москва "не является непредсказуемой в продвижении своих интересов".

"Наши союзники по НАТО правы в том, что они обеспокоены поднимающейся Россией", — добавил он.