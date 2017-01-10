Замглавы МИД назвал новые санкции позорной мстительностью Белого дома

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Москва считает позорными действия уходящей администрации США, которая за оставшиеся 10 дней пытается максимально ухудшить отношения с РФ, в том числе вводя новые антироссийские санкции, заявил во вторник РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя расширение санкционного списка США.

"Четвертый менее чем за три недели враждебный выпад уходящего руководства США, вновь расширившего 9 января санкции против России, можно было бы оставить совсем без комментария – неадекватность вашингтонских деятелей, впавших в "санкционную манию", очевидна всем. Но все же несколько слов сказать, наверное, стоит. За последние годы администрация Барака Обамы испробовала множество способов, как попытаться навредить нам. В последнее время к ее дурным манерам и откровенному русофобству примешиваются злоба за проигранные ее кандидатом президентские выборы и стремление искать виновных в своем поражении где угодно, но только не у себя", — сказал Рябков.

В понедельник минфин США ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

"Белый дом проявляет недостойную мстительность, стараясь ударить по нам, хотя прекрасно понимает тщетность и обреченность этих усилий. Понятно, что за оставшиеся десять дней своего существования администрация Обамы может наломать еще немало дров, в том числе чтобы максимально затруднить дальнейшую работу тем, кто придет после нее. Такое поведение просто позорно", — добавил Рябков.