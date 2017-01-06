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Политика

В ГД назвали гнусными инсинуациями обвинения США во вмешательстве в выборы

Тема:
Доклад разведки США о "российском вмешательстве" в выборы (31)
13:1006.01.2017
(обновлено: 13:44 06.01.2017)
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Пленарное Заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Госдуме назвали "гнусными инсинуациями" обвинения в адрес Кремля во вмешательстве в выборный процесс в США и выразили надежду на то, что с приходом новой американской администрации диалог между двумя странами будет конструктивным.

Хакер за компьютером. Архивное фото
© Fotolia/ Glebstock
WP: доклад о "вмешательстве России" в выборы не содержит сенсаций
Главы национальной разведки, Киберкомандования ВС США и Пентагона в совместном заявлении для конгресса заявили, что разведка США считает Россию "крупной угрозой" в киберпространстве. Также они вновь обвинила Москву во вмешательстве в выборный процесс в США.

"Мы должны к этому отнестись с пониманием. Так сказать, понять и простить кабинет Обамы. А дальше уже придут другие люди, и, я надеюсь, гнусных инсинуаций уже никогда не будет. И мы поправим отношения, мы будем качественно и профессионально общаться", — сказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин. "Интересно будет посмотреть, что они представят на этом докладе (в конгрессе). Я уверен, что большинство будет общих фраз без указаний имен, без конкретики. Проигравшие должны уйти достойно, как говорил Владимир Владимирович Путин в своей последней беседе со СМИ. Но не унимаются эти люди, и, видимо, Обама хочет остаться навсегда самым плохим президентом для народа США", — отметил депутат.

Штаб-квартира ФБР (здание Э. Гувера). Вашингтон, США. Архивное фото
© Flickr/ David Shane
Экс-агент ФБР: история о "вмешательстве РФ" выгодна американским политикам
По его мнению, подобные доклады уже ничего не изменят в отношениях Москвы и Вашингтона. "Я не вижу ничего для нас отвратительного и чего-то такого, чтобы могло поправить или убить отношения с уходящим кабинетом господина Обамы", — добавил парламентарий.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности Кремля к хакерским атакам американские власти не предъявили.

Хакер за компьютером. Архивное фото
© Fotolia/ Niko Endres
Хакер Guccifer назвал "истерией" обвинения США в адрес России
Российские власти отрицают подобные обвинения. Президент России Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах Москвы, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения "абсолютно голословными".

Трамп считает их надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.

© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Грязная игра
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