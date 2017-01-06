В ГД назвали гнусными инсинуациями обвинения США во вмешательстве в выборы

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Госдуме назвали "гнусными инсинуациями" обвинения в адрес Кремля во вмешательстве в выборный процесс в США и выразили надежду на то, что с приходом новой американской администрации диалог между двумя странами будет конструктивным.

Главы национальной разведки, Киберкомандования ВС США и Пентагона в совместном заявлении для конгресса заявили, что разведка США считает Россию "крупной угрозой" в киберпространстве. Также они вновь обвинила Москву во вмешательстве в выборный процесс в США.

"Мы должны к этому отнестись с пониманием. Так сказать, понять и простить кабинет Обамы. А дальше уже придут другие люди, и, я надеюсь, гнусных инсинуаций уже никогда не будет. И мы поправим отношения, мы будем качественно и профессионально общаться", — сказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин. "Интересно будет посмотреть, что они представят на этом докладе (в конгрессе). Я уверен, что большинство будет общих фраз без указаний имен, без конкретики. Проигравшие должны уйти достойно, как говорил Владимир Владимирович Путин в своей последней беседе со СМИ. Но не унимаются эти люди, и, видимо, Обама хочет остаться навсегда самым плохим президентом для народа США", — отметил депутат.

По его мнению, подобные доклады уже ничего не изменят в отношениях Москвы и Вашингтона. "Я не вижу ничего для нас отвратительного и чего-то такого, чтобы могло поправить или убить отношения с уходящим кабинетом господина Обамы", — добавил парламентарий.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности Кремля к хакерским атакам американские власти не предъявили.

Российские власти отрицают подобные обвинения. Президент России Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах Москвы, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения "абсолютно голословными".

Трамп считает их надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.