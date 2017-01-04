Посол Армении: Ереван подтверждает стратегический альянс с Москвой

МЕХИКО, 4 янв — РИА Новости. Армении удалось адаптироваться к новым условиям, сложившимся после распада СССР, однако ее руководство выбрало путь на сближение с Россией, заявил армянский посол в Мексике Ара Айвазян.

"У нас с Российской Федерацией — стратегический альянс, она является нашим основным экономическим партнером, мы — часть Евразийского экономического союза, но в то же время у нас есть отношения стратегического партнерства с США, очень плодотворное и полезное сотрудничество с ЕС. Таким образом, мы пытаемся примирять различные интересы в нашем регионе", – заявил Айвазян в интервью мексиканскому агентству Notimex

По его словам, Армения является очень важной геополитической и стратегической зоной, в которой традиционно сталкивались интересы многих мировых держав. При этом сейчас власти страны руководствуются принципом недопущения логики разделения мира на враждующие лагеря, как это было во время "холодной войны".

Посол отметил также, что именно хорошие отношения с Россией позволили его стране продолжать развиваться как независимое государство.