Путин поручил до 30 марта представить доклад по НКО

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 марта 2017 года проанализировать и представить доклад правоприменительной практики, связанной с деятельностью НКО, поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

"Администрации президента Российской Федерации совместно с Министерством юстиции РФ и специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта проанализировать правоприменительную практику, связанную с деятельностью некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", — говорится в документе.

Кроме того, до 20 декабря президент РФ поручил проанализировать правоприменительную практику, связанную с деятельностью некоммерческих организаций, которым была оказана финансовая поддержка.

"Министерству юстиции Российской федерации совместно с Общественной палатой РФ и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека проанализировать правоприменительную практику, связанную с деятельностью некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг, которым была оказана финансовая поддержка в соответствии с законодательством РФ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, и представить предложения по совершенствованию такой правоприменительной практики", — говорится в документе.