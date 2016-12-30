Макфол и журналист Мэттью Ли поспорили о санкциях США против России

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Экс-посол США в России Майкл Макфол и журналист Мэттью Ли поспорили в Twitter о санкциях в отношении России, которые ввела администрация Барака Обамы в связи с подозрениями во "вмешательстве в выборы в США".

Макфол был послом в Москве с 2012 по 2014 годы, ему, по данным МИД, запрещен въезд в Россию за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Мэттью Ли — дипломатический корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс , известный колкими вопросами в адрес представителей госдепа на ежедневных брифингах.

"Слушайте, люди. Все за всеми шпионят. Это что, сюрприз? Примите это как данность!" — написал Ли в своем микроблоге в Twitter. Макфол ответил: "Собирать разведданные — одно дело, а публиковать украденные данные для влияния на президентские выборы — совсем другое. И да, мы должны этим заняться".

Макфол использовал то же выражение, что и Ли — deal with it, которое можно перевести как "принять как данность" или "заняться чем-либо".

В четверг США ввели новые санкции против России, обвинив спецслужбы и частных лиц во "вмешательстве в выборы". Также американские власти объявили, что страну должны покинуть 35 российских дипломатов, которых Барак Обама назвал "работниками российской разведки".

В Кремле действия американской стороны сочли актом "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить". Владимир Путин заявил, что Москва не опустится до "кухонной" дипломатии и не будет в ответ высылать американских дипломатов.