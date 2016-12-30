Под американские санкции попали дипломаты, работающие два месяца

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В санкционный список США попали российские дипломаты, работающие в США только 2 месяца, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Согласно тем данным, которые послужили основой для принятия администрацией такого решения — это данные спецслужб, якобы российские дипломаты участвовали в некой работе по срыву проведения выборов президента США, в качестве дат указываются 2015 год и весна 2016 года", — сообщила дипломат.

"Я хотела бы отметить, что в список дипломатов и сотрудников дипломатических миссий РФ на территории США попали люди, которые работают в Америке буквально 2 месяца, каким образом технологическим способом они могли задействованы в подрыве американских выборов, о чем говорят спецслужбы, указывая в качестве даты 2015 и весну 2016 года, просто вообще непонятно", — заявила она.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Захарова о высылке дипломатов РФ из США и дезинформации про ответные меры

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вопреки распространенной практике, Россия не станет в ответ высылать американских дипломатов. По словам главы российского государства, Москва не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии.