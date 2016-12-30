В ГД поддержали ответные меры по высылке из России американских дипломатов

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Госдуме поддерживают ответные меры по высылке из России дипломатов США, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

МИД РФ внес предложения президенту России Владимиру Путину по ответным мерам на новые антироссийские санкции, введенные администрацией Обамы, и высылку 35 дипломатов РФ из США. МИД предложил выслать из России 31 сотрудника американского посольства в Москве и 4 сотрудников генконсульства США в Санкт-Петербурге, а также запретить американским дипломатам пользоваться посольской дачей в Серебряном бору.

"Поддерживаю", — заявил Слуцкий, отвечая на вопрос РИА Новости об оценке предложения МИД РФ.

Слуцкий добавил, что предложение МИД РФ в полной мере соответствует дипломатической практике, один из основных принципов которой — зеркальность.

"Объявление 35 американских дипломатов персонами нон грата — это абсолютно адекватный ответ на агрессивные и плохо объяснимые действия США по отношению к России", — сказал депутат.

О случаях высылки российских дипломатов из разных стран в 2007-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>