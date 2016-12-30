В ГД поддержали ответные меры по высылке из России американских дипломатов

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Госдуме поддерживают ответные меры по высылке из России дипломатов США, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Поддерживаю", — заявил Слуцкий, отвечая на вопрос РИА Новости об оценке предложения МИД РФ.
Слуцкий добавил, что предложение МИД РФ в полной мере соответствует дипломатической практике, один из основных принципов которой — зеркальность.
"Объявление 35 американских дипломатов персонами нон грата — это абсолютно адекватный ответ на агрессивные и плохо объяснимые действия США по отношению к России", — сказал депутат.
О случаях высылки российских дипломатов из разных стран в 2007-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>