Аксенов выступил за административную реформу в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов намерен инициировать административную реформу в регионе, чтобы исключить двоевластие в муниципалитетах.

Он подчеркнул, что необходимость реформы также поддерживает глава парламента республики Владимир Константинов. В частности, предлагается упразднить одну из руководящих должностей в муниципалитетах, где имеется председатель горсовета и глава администрации.

"В 2019 году мы планируем вернуться к той системе правления, когда есть один руководитель, с кого есть спрос. Когда двое, идет конкуренция, зачастую необоснованная, которая мешает делу и в основном превращается в противостояние, поиск компромата друг на друга, борьбу за лидерство. В этом есть вред, и мы сделаем все, чтобы это изменить. Должен быть один мэр, я считаю, это более эффективно", — сказал Аксенов в эфире радио "КП – Крым".

Глава Крыма считает, что очередные муниципальные выборы на в республике в 2019 году должны пройти по новой системе. Для этого глава региона готов инициировать региональную административную реформу и изменения в федеральное законодательство.

"Я не могу дать гарантии, но обещаю, что выступлю с такой инициативой и 100% ее внесу. Если это будет региональный порядок и нам будет достаточно проведения своей административной реформы, то мы тоже ее внесем", — подчеркнул глава республики.