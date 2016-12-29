Путин обсудил с президентом Египта планы по возобновлению авиасообщения

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили планы возобновления в ближайшей перспективе регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Были затронуты некоторые актуальные вопросы российско-египетского сотрудничества, прежде всего – планы возобновления в ближайшей перспективе регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром", — говорится в релизе.

Отмечается, что ас-Сиси выразил глубокие соболезнования Путину в связи с крушением российского самолета Ту-154.

Также сообщается, что была достигнута договоренность о предстоящих контактах на различных уровнях.