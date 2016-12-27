В Госдуме создают рабочую группу по совершенствованию медуслуг в школах

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья создает рабочую группу по правовому совершенствованию оказания медицинских услуг в школах и детских садах, заявил во вторник глава комитета Дмитрий Морозов.
"В настоящее время комитет создает рабочую группу по совершенствованию нормативно-правового регулирования оказания медицинской помощи в школах и дошкольных образовательных организациях, основная задача которой – это детальное изучение накопившихся проблем, выработка оптимальных путей их решений", — сказал Морозов в ходе выступления.