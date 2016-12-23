"Если Трамп пригласит, приеду" и другие ответы Путина о внешней политике

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Отношения России и США, кризисы в Сирии и на Украине, перспективы взаимодействия Москвы с Евросоюзом – такими стали основные внешнеполитические темы очередной большой пресс-конференции президента Владимира Путина.
За почти четыре часа российский лидер ответил на несколько десятков вопросов, многие из которых касались ситуации в мире, видения Москвой тех или иных ключевых международных проблем, будущего диалога России с ее партнерами.
США: хуже уже не будет
Значительная часть внешнеполитического раздела пресс-конференции пришлась на США и связанные темы. Путин остановился на перспективах отношений Москвы и Вашингтона после вступления в должность избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
"Мне бы очень хотелось, чтобы у нас с избранным президентом и с будущими лидерами Демократической партии выстраивались деловые конструктивные отношения, чтобы это шло на пользу и Соединенным Штатам, и Российской Федерации, и народам обоих государств", — отметил президент.
По словам Путина, он надеется, что в следующем году в отношениях с США будут перемены. "Изменения наших межгосударственных отношений, перевод в русло нормального государственного взаимодействия для решения проблем, перед которыми стоят и наши страны, и весь мир, прежде всего, в области безопасности, поступательного экономического развития — у нас много тем для совместной работы", — сказал Путин журналистам после пресс-конференции.
"Господин Трамп в ходе избирательной кампании говорил о том, что считает правильным нормализовать российско-американские связи, и сказал, что хуже уже точно не будет, потому что хуже не куда. Я с ним согласен. Мы вместе подумаем, как сделать так, чтобы было лучше", — добавил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что готов для обсуждения этих вопросов поехать в США, если такое предложение поступит от Трампа
Однако о точных сроках возможной встречи говорить рано. "Нужно сначала, чтобы у избранного президента США была возможность спокойно сформировать свою команду, без этого, наверно, просто так неподготовленные встречи нецелесообразны", — добавил он.
"А что за вопросы будут? Вопрос о нормализации наших отношений", — резюмировал президент.
Эффективнее, чем американская ПРО
В контексте отношений России и США президенту задали вопрос о планах Трампа укреплять ядерный арсенал Вашингтона. "Здесь нет никакой новизны. Он в ходе своей предвыборной кампании говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей США, об укреплении вооруженных сил, здесь нет ничего необычного", — ответил Путин.
При этом он подчеркнул, что Россия также модернизирует свой ядерный потенциал. "Мы действуем, хочу это подчеркнуть, в строгом соответствии со всеми нашими договоренностями, в том числе и в рамках СНВ-3", — отметил президент.
По его словам, российские ядерные силы сейчас значительно эффективнее американской системы противоракетной обороны, размещенной в Европе.
В целом, Путин отметил, что Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений.
"Предпосылки к новой гонке вооружений были созданы после выхода США из договора по противоракетной обороне", — напомнил он.
Часовню тоже я?
По словам главы государства, нынешнее руководство США и Демократическая партия просто проиграли по всем фронтам и теперь пытаются найти виноватых на стороне. "Это, на мой взгляд, просто, ну как это сказать? Это унижает их собственное достоинство. Нужно уметь и проигрывать достойно", — отметил Путин.
"Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и в сенат, где у республиканцев (сейчас) большинство, в Конгресс, где у республиканцев большинство. Это что, тоже моя работа? Вот мы устроили пир горой на развалинах часовни, часовню тоже я развалил?" — добавил он, цитируя фразу из фильма "Кавказская пленница".
"Главное — это суть информации, которую хакеры предоставили общественному мнению. Они разве что-то скомпилировали, подтасовали? Нет. Лучшим доказательством того, что хакеры вскрыли правдивую информацию, является то, что после того как они показали манипуляцию общественным мнением внутри Демократической партии — одного кандидата против другого, против (Берни) Сандерса, — руководитель Национального комитета Демократической партии подала в отставку. Это значит, что она признала, что хакеры показали правду", — добавил он.
Архаичная система в США
По мнению российского президента, внимание американским властям нужно было бы обратить на собственную избирательную систему. Выборы в США проходят по двухступенчатой системе. Победитель в каждом штате забирает голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс. Для победы необходимы 270 голосов выборщиков из 538.
"Есть проблемы, мы давно об этом говорим, наши американские партнеры отмахивались от этого. Проблема, прежде всего, в архаичности избирательной системы США", — сказал Путин.
"Это настроено таким образом, что за частью штатов сохраняются преференции, почему так сделано — нужно спросить американских законодателей, — сказал президент. — Может быть, сделано, кстати говоря, специально, чтобы жителям отдельных штатов какие-то преференции были предоставлены и сохранены. Но это дело американского народа, а не наше".
Путин также высказал мнение, что победить на выборах Трампу помогло то, что он тонко почувствовал настроение американского общества. "(Трамп) именно в этой парадигме до конца шел, хотя никто не верил, кроме нас с вами, что он победит", — сказал российский лидер.
Прекращение огня во всей Сирии
Был затронут и самый, пожалуй, обсуждаемый конфликт в мире – сирийский. Президент выразил надежду на то, что удастся запустить процесс политического урегулирования между силами этой страны.
Он напомнил, что недавно завершилась эвакуация населения из Алеппо, и назвал это крупнейшей в современном мире международной гуманитарной акцией. Российский президент отметил, что без участия России "это было бы просто невозможно".
"Причем, что чрезвычайно важно на завершающем этапе (освобождения Алеппо) — без боевых действий. Мы выводили тысячи, десятки тысяч, и не только радикально настроенные группировки, но и женщин и детей, речь идет о 100 тысячах людей, которые были выведены из Алеппо", — сказал Путин.
Он также отметил роль совместных усилий России, Турции и Ирана.
"Разумеется, это (разрешение ситуации вокруг Алеппо – ред.) не могло быть достигнуто и без доброй воли и работы, которая была проведена президентом САР Асадом и его сотрудниками", — добавил президент.
При этом он подчеркнул, что Россия готова работать над сирийским урегулированием со всеми странами.
Об Украине и Донбассе
Еще один кризис последних лет — Украина. Говоря об этой стране, президент, в частности, высказал уверенность в том, что Москва и Киев сумеют преодолеть нынешний кризис в отношениях.
"Если мы утратим этот механизм, этот инструмент, то ситуация будет деградировать и довольно быстро, чего бы не хотелось", — добавил президент.
Путин также прокомментировал возможность введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.
"Я полностью это поддерживаю. Более того, я считаю, что визовый режим в Европе — вообще анахронизм времен "холодной войны" и нужно от него избавляться как можно быстрее", — сказал в связи с этим российский президент.
Вместе с тем он указал и на ряд возможных проблем, связанных с безвизовым режимом. "Насколько мне известно, речь идет о возможности предоставления виз без права на работу. Возникает вопрос, увеличится ли поток рабочей силы из Украины в Европу? Конечно, увеличится. У нас в России, только по предварительным данным, работает три миллиона украинцев. Если в Европе будет открыт безвизовый режим, и если там зарабатывают больше, люди даже из России попробуют переместиться туда, я не говорю даже о желающих переехать из Украины работать в Европу. Это серьезная нагрузка на рынок труда в Европе", — сказал Путин.
ЕС как новый СССР
Говоря об отношениях с Европой самой России, Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в развитии сотрудничества с ЕС, будет к этому стремиться.
"Конечно, хотелось бы, чтобы был партнер, с которым можно говорить, вот для нас что важно. Если это будет не так, то мы будем искать возможности говорить на межнациональном уровне с каждой из стран-партнеров по Европе. Хотя сегодня на практике так и строится. Часть вопросов мы решаем с Еврокомиссией, часть вопросов решаем на национальном уровне с европейскими странами. В принципе нас это устраивает", — сказал президент.
Путин подчеркнул, что "внутреннее строительство Европы — это не наш вопрос", но указал при этом, что, по его мнению, сейчас в Европейском союзе существует довольно большая централизация.
"Как должна Европа строить отношения внутри себя, это не наше дело. Но там существуют две позиции: …Европа суверенитетов, Европа независимых государств с какой-то небольшой общей надстройкой или квазифедеративное государство. На сегодняшний день, я уже об этом говорил, количество обязательных для исполнения в странах ЕС решений Европарламентом принимается больше, чем обязательных для исполнения решений Верховным советом СССР в отношении союзных республик. Централизация довольно большая. Идет это на пользу Европе или не идет, я не знаю, это не нам, это вам решать", — сказал Путин.
Президент отметил, что внутри ЕС существуют разногласия по различным вопросам, в том числе связанные с миграционными потоками. "Конечно, те страны Европы, которые возражают против сегодняшней миграционной политики, им небезразлична степень своего участия в принятии решений. Им не нравится, что кто-то сверху навязывает решения, которые они считают для себя неприемлемыми", — добавил Путин.
Говоря о перспективах снятия взаимных санкций ЕС и России, он сказал, что "мы с удовольствием пойдем на все отмены (ответных санкций против ЕС — ред.), хотя российские сельхозпроизводители нас призывают этого не делать, в том случае если наши партнеры, в том числе европейские партнеры, отменят антироссийские санкции".
"Мы не были инициаторами ухудшения российско-европейских, в том числе российско-немецких, отношений. Мы не вводили в отношении европейских стран, в том числе и Германии, никаких санкций. Единственное, что мы сделали, это ответили на рестрикции, введенные в отношении российской экономики", — добавил президент.
О Британии и борьбе с терроризмом
Ответил президент и на вопросы об отношениях России с некоторыми отдельными европейскими странами. Он, например, рассказал о том, что Великобритания свернула сотрудничество с ФСБ и говорить о совместной борьбе с терроризмом в таких условиях сложно.
"Но как же мы можем объединить усилия, если санкции в отношении нас, а мы — ответные меры? Если и по тому, и по другому направлению наше сотрудничество сворачивается, если, допустим, британские коллеги свернули отношения с ФСБ совершенно? Как можно говорить об эффективной работе на антитеррористическом треке? Да никак", — сказал Путин.
"Результат — пропускаем удары, тяжелые и чувствительные. Очень надеюсь на то, что все это будет восстановлено", — подытожил глава государства.
О Польше
Говоря о Польше, Путин подчеркнул, что Москва хотела бы видеть в этой стране надежного партнера. "Безусловно, мы хотим, чтобы у нас был надежный, сильный и, что немаловажно, самостоятельный партнер", — заявил он.
Задали Путину вопрос и о расследовании крушения самолета президента Польши Леха Качиньского в 2010 году.
"Следственный комитет проводит расследование, и до тех пор, пока оно не закончено, остатки самолета им нужны", — сказал Путин, отвечая на вопрос польского журналиста.
Президент рассказал, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны погибшего президента. По его словам, человек требовал посадки, на что пилот отвечал: "Не могу, садиться нельзя". Однако на это, как рассказал Путин, было сказано: "Я не могу это доложить начальнику. Давай, делай что хочешь, садись".
"Все же ясно. Что спекулировать? Трагедия страшная. Мы сделали все, чтобы расследовать это, не надо это использовать для какого-то нагнетания межгосударственных отношений. Там и так все понятно", — сказал Путин.
Покушение на Россию
Затронул президент также тему недавней трагедии в Анкаре, когда был убит посол в Турции Андрей Карлов.
"Мы будем дальше последовательно работать над выявлением всех обстоятельств и изобличением всех преступников", — подчеркнул Путин.
По его словам, убийство Карлова направлено против российско-турецких отношений.
"Откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и самолет наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые стремились навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение: мне кажется, что все возможно, и проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию — носят глубокий характер", — сказал Путин на итоговой пресс-конференции в Москве.
По его словам, сейчас было бы неправильным "переводить на кого-то стрелки" и кого-то в чем-то обвинять. "Помешает ли это развитию российско-турецких отношений? Нет, не помешает, потому что мы понимаем важность и значение российско-турецких отношений, будем всячески стремиться к тому, чтобы их развивать", — констатировал российский лидер.
Грузия и безвизовый режим
"Я не исключаю возвращения к безвизовому режиму для граждан Грузии в Россию, мне кажется, что для этого есть все основания, тем более что мы видим определенные сигналы со стороны отдельных правящих структур в Грузии", — сказал Путин.
Президент отметил, что "очень важно наладить нормальные взаимоотношения по линии спецслужб и правоохранительных органов с точки зрения совместной борьбы против терроризма, чтобы этот безвизовый режим ни в коем случае не наносил ущерба нашей безопасности".
"Думается, что это вполне возможно", — подчеркнул он, добавив, что в целом "визовые режимы в Европе — это анахронизм".