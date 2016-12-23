"Если Трамп пригласит, приеду" и другие ответы Путина о внешней политике

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Отношения России и США, кризисы в Сирии и на Украине, перспективы взаимодействия Москвы с Евросоюзом – такими стали основные внешнеполитические темы очередной большой пресс-конференции президента Владимира Путина.

За почти четыре часа российский лидер ответил на несколько десятков вопросов, многие из которых касались ситуации в мире, видения Москвой тех или иных ключевых международных проблем, будущего диалога России с ее партнерами.

США: хуже уже не будет



Значительная часть внешнеполитического раздела пресс-конференции пришлась на США и связанные темы. Путин остановился на перспективах отношений Москвы и Вашингтона после вступления в должность избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

"Мне бы очень хотелось, чтобы у нас с избранным президентом и с будущими лидерами Демократической партии выстраивались деловые конструктивные отношения, чтобы это шло на пользу и Соединенным Штатам, и Российской Федерации, и народам обоих государств", — отметил президент.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Рейган бы порадовался – Путин о победе Трампа на выборах в США

По словам Путина, он надеется, что в следующем году в отношениях с США будут перемены. "Изменения наших межгосударственных отношений, перевод в русло нормального государственного взаимодействия для решения проблем, перед которыми стоят и наши страны, и весь мир, прежде всего, в области безопасности, поступательного экономического развития — у нас много тем для совместной работы", — сказал Путин журналистам после пресс-конференции.

"Господин Трамп в ходе избирательной кампании говорил о том, что считает правильным нормализовать российско-американские связи, и сказал, что хуже уже точно не будет, потому что хуже не куда. Я с ним согласен. Мы вместе подумаем, как сделать так, чтобы было лучше", — добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что готов для обсуждения этих вопросов поехать в США, если такое предложение поступит от Трампа

Однако о точных сроках возможной встречи говорить рано. "Нужно сначала, чтобы у избранного президента США была возможность спокойно сформировать свою команду, без этого, наверно, просто так неподготовленные встречи нецелесообразны", — добавил он.

"А что за вопросы будут? Вопрос о нормализации наших отношений", — резюмировал президент.

Эффективнее, чем американская ПРО



В контексте отношений России и США президенту задали вопрос о планах Трампа укреплять ядерный арсенал Вашингтона. "Здесь нет никакой новизны. Он в ходе своей предвыборной кампании говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей США, об укреплении вооруженных сил, здесь нет ничего необычного", — ответил Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия также модернизирует свой ядерный потенциал. "Мы действуем, хочу это подчеркнуть, в строгом соответствии со всеми нашими договоренностями, в том числе и в рамках СНВ-3", — отметил президент.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Путин объяснил, почему Россия сильнее любого потенциального агрессора

По его словам, российские ядерные силы сейчас значительно эффективнее американской системы противоракетной обороны, размещенной в Европе.

В целом, Путин отметил, что Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений.

"Предпосылки к новой гонке вооружений были созданы после выхода США из договора по противоракетной обороне", — напомнил он.

Часовню тоже я?



Путин также прокомментировал обвинения в адрес России в том, что она якобы причастна к хакерским атакам на США.

По словам главы государства, нынешнее руководство США и Демократическая партия просто проиграли по всем фронтам и теперь пытаются найти виноватых на стороне. "Это, на мой взгляд, просто, ну как это сказать? Это унижает их собственное достоинство. Нужно уметь и проигрывать достойно", — отметил Путин.

"Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и в сенат, где у республиканцев (сейчас) большинство, в Конгресс, где у республиканцев большинство. Это что, тоже моя работа? Вот мы устроили пир горой на развалинах часовни, часовню тоже я развалил?" — добавил он, цитируя фразу из фильма "Кавказская пленница".

Президент указал при этом, что за всеми разговорами о якобы кибератаках со стороны России часто забывается основной итог произошедшего.

"Главное — это суть информации, которую хакеры предоставили общественному мнению. Они разве что-то скомпилировали, подтасовали? Нет. Лучшим доказательством того, что хакеры вскрыли правдивую информацию, является то, что после того как они показали манипуляцию общественным мнением внутри Демократической партии — одного кандидата против другого, против (Берни) Сандерса, — руководитель Национального комитета Демократической партии подала в отставку. Это значит, что она признала, что хакеры показали правду", — добавил он.

© РИА Новости. Алексей Филиппов Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016

Архаичная система в США



По мнению российского президента, внимание американским властям нужно было бы обратить на собственную избирательную систему. Выборы в США проходят по двухступенчатой системе. Победитель в каждом штате забирает голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс. Для победы необходимы 270 голосов выборщиков из 538.

"Есть проблемы, мы давно об этом говорим, наши американские партнеры отмахивались от этого. Проблема, прежде всего, в архаичности избирательной системы США", — сказал Путин.

"Это настроено таким образом, что за частью штатов сохраняются преференции, почему так сделано — нужно спросить американских законодателей, — сказал президент. — Может быть, сделано, кстати говоря, специально, чтобы жителям отдельных штатов какие-то преференции были предоставлены и сохранены. Но это дело американского народа, а не наше".

Путин также высказал мнение, что победить на выборах Трампу помогло то, что он тонко почувствовал настроение американского общества. "(Трамп) именно в этой парадигме до конца шел, хотя никто не верил, кроме нас с вами, что он победит", — сказал российский лидер.

© РИА Новости. Алексей Филиппов Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016

Прекращение огня во всей Сирии



Был затронут и самый, пожалуй, обсуждаемый конфликт в мире – сирийский. Президент выразил надежду на то, что удастся запустить процесс политического урегулирования между силами этой страны.

"Считаю, что должны быть заключения соглашений о прекращении огня на всей территории Сирии, и после этого — сразу же начало практических переговоров по политическому примирению. Мы предложили в качестве такой нейтральной площадки столицу Казахстана Астану, президенты Турции и Ирана с этим согласны, сам президент (Башар) Асад согласен, президент (Нурсултан) Назарбаев любезно согласился предоставить эту площадку, создать условия для такой работы, очень надеюсь на то, что нам удастся поставить это на практические рельсы", — заявил Путин.

Он напомнил, что недавно завершилась эвакуация населения из Алеппо, и назвал это крупнейшей в современном мире международной гуманитарной акцией. Российский президент отметил, что без участия России "это было бы просто невозможно".

"Причем, что чрезвычайно важно на завершающем этапе (освобождения Алеппо) — без боевых действий. Мы выводили тысячи, десятки тысяч, и не только радикально настроенные группировки, но и женщин и детей, речь идет о 100 тысячах людей, которые были выведены из Алеппо", — сказал Путин.

Он также отметил роль совместных усилий России, Турции и Ирана.

"Разумеется, это (разрешение ситуации вокруг Алеппо – ред.) не могло быть достигнуто и без доброй воли и работы, которая была проведена президентом САР Асадом и его сотрудниками", — добавил президент.

При этом он подчеркнул, что Россия готова работать над сирийским урегулированием со всеми странами.

© РИА Новости. Алексей Филиппов Перейти в фотобанк Журналист с плакатом перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 23 декабря 2016

Об Украине и Донбассе



Еще один кризис последних лет — Украина. Говоря об этой стране, президент, в частности, высказал уверенность в том, что Москва и Киев сумеют преодолеть нынешний кризис в отношениях.

Говоря о перспективах урегулирования ситуации на востоке Украины, российский президент выразил сожаление, что "нормандский формат" пока не слишком эффективен. "Но другого нет. И я лично считаю, что работа в этом формате должна быть продолжена", — отметил он.

"Если мы утратим этот механизм, этот инструмент, то ситуация будет деградировать и довольно быстро, чего бы не хотелось", — добавил президент.

Путин также прокомментировал возможность введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

"Я полностью это поддерживаю. Более того, я считаю, что визовый режим в Европе — вообще анахронизм времен "холодной войны" и нужно от него избавляться как можно быстрее", — сказал в связи с этим российский президент.

Вместе с тем он указал и на ряд возможных проблем, связанных с безвизовым режимом. "Насколько мне известно, речь идет о возможности предоставления виз без права на работу. Возникает вопрос, увеличится ли поток рабочей силы из Украины в Европу? Конечно, увеличится. У нас в России, только по предварительным данным, работает три миллиона украинцев. Если в Европе будет открыт безвизовый режим, и если там зарабатывают больше, люди даже из России попробуют переместиться туда, я не говорю даже о желающих переехать из Украины работать в Европу. Это серьезная нагрузка на рынок труда в Европе", — сказал Путин.

ЕС как новый СССР



Говоря об отношениях с Европой самой России, Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в развитии сотрудничества с ЕС, будет к этому стремиться.

"Конечно, хотелось бы, чтобы был партнер, с которым можно говорить, вот для нас что важно. Если это будет не так, то мы будем искать возможности говорить на межнациональном уровне с каждой из стран-партнеров по Европе. Хотя сегодня на практике так и строится. Часть вопросов мы решаем с Еврокомиссией, часть вопросов решаем на национальном уровне с европейскими странами. В принципе нас это устраивает", — сказал президент.

Путин подчеркнул, что "внутреннее строительство Европы — это не наш вопрос", но указал при этом, что, по его мнению, сейчас в Европейском союзе существует довольно большая централизация.

"Как должна Европа строить отношения внутри себя, это не наше дело. Но там существуют две позиции: …Европа суверенитетов, Европа независимых государств с какой-то небольшой общей надстройкой или квазифедеративное государство. На сегодняшний день, я уже об этом говорил, количество обязательных для исполнения в странах ЕС решений Европарламентом принимается больше, чем обязательных для исполнения решений Верховным советом СССР в отношении союзных республик. Централизация довольно большая. Идет это на пользу Европе или не идет, я не знаю, это не нам, это вам решать", — сказал Путин.

Президент отметил, что внутри ЕС существуют разногласия по различным вопросам, в том числе связанные с миграционными потоками. "Конечно, те страны Европы, которые возражают против сегодняшней миграционной политики, им небезразлична степень своего участия в принятии решений. Им не нравится, что кто-то сверху навязывает решения, которые они считают для себя неприемлемыми", — добавил Путин.

© РИА Новости. Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016

Говоря о перспективах снятия взаимных санкций ЕС и России, он сказал, что "мы с удовольствием пойдем на все отмены (ответных санкций против ЕС — ред.), хотя российские сельхозпроизводители нас призывают этого не делать, в том случае если наши партнеры, в том числе европейские партнеры, отменят антироссийские санкции".

"Мы не были инициаторами ухудшения российско-европейских, в том числе российско-немецких, отношений. Мы не вводили в отношении европейских стран, в том числе и Германии, никаких санкций. Единственное, что мы сделали, это ответили на рестрикции, введенные в отношении российской экономики", — добавил президент.

О Британии и борьбе с терроризмом



Ответил президент и на вопросы об отношениях России с некоторыми отдельными европейскими странами. Он, например, рассказал о том, что Великобритания свернула сотрудничество с ФСБ и говорить о совместной борьбе с терроризмом в таких условиях сложно.

"Но как же мы можем объединить усилия, если санкции в отношении нас, а мы — ответные меры? Если и по тому, и по другому направлению наше сотрудничество сворачивается, если, допустим, британские коллеги свернули отношения с ФСБ совершенно? Как можно говорить об эффективной работе на антитеррористическом треке? Да никак", — сказал Путин.

"Результат — пропускаем удары, тяжелые и чувствительные. Очень надеюсь на то, что все это будет восстановлено", — подытожил глава государства.

О Польше



Говоря о Польше, Путин подчеркнул, что Москва хотела бы видеть в этой стране надежного партнера. "Безусловно, мы хотим, чтобы у нас был надежный, сильный и, что немаловажно, самостоятельный партнер", — заявил он.

Задали Путину вопрос и о расследовании крушения самолета президента Польши Леха Качиньского в 2010 году.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Путин назвал трагедией авиакрушение с Качиньским и призвал прекратить спекуляции

"Следственный комитет проводит расследование, и до тех пор, пока оно не закончено, остатки самолета им нужны", — сказал Путин, отвечая на вопрос польского журналиста.

Президент рассказал, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны погибшего президента. По его словам, человек требовал посадки, на что пилот отвечал: "Не могу, садиться нельзя". Однако на это, как рассказал Путин, было сказано: "Я не могу это доложить начальнику. Давай, делай что хочешь, садись".

"Все же ясно. Что спекулировать? Трагедия страшная. Мы сделали все, чтобы расследовать это, не надо это использовать для какого-то нагнетания межгосударственных отношений. Там и так все понятно", — сказал Путин.

Покушение на Россию



Затронул президент также тему недавней трагедии в Анкаре, когда был убит посол в Турции Андрей Карлов.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости В Москве простились с послом России в Турции Андреем Карловым

"Мы будем дальше последовательно работать над выявлением всех обстоятельств и изобличением всех преступников", — подчеркнул Путин.

По его словам, убийство Карлова направлено против российско-турецких отношений.

"Откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и самолет наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые стремились навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение: мне кажется, что все возможно, и проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию — носят глубокий характер", — сказал Путин на итоговой пресс-конференции в Москве.

По его словам, сейчас было бы неправильным "переводить на кого-то стрелки" и кого-то в чем-то обвинять. "Помешает ли это развитию российско-турецких отношений? Нет, не помешает, потому что мы понимаем важность и значение российско-турецких отношений, будем всячески стремиться к тому, чтобы их развивать", — констатировал российский лидер.

Грузия и безвизовый режим



Спросили российского президента и о возможности возвращения к безвизовому режиму между Россией и Грузией. Сейчас россияне могут посещать Грузию без виз, однако граждане Грузии должны получать визы для визита в Россию.

"Я не исключаю возвращения к безвизовому режиму для граждан Грузии в Россию, мне кажется, что для этого есть все основания, тем более что мы видим определенные сигналы со стороны отдельных правящих структур в Грузии", — сказал Путин.

Президент отметил, что "очень важно наладить нормальные взаимоотношения по линии спецслужб и правоохранительных органов с точки зрения совместной борьбы против терроризма, чтобы этот безвизовый режим ни в коем случае не наносил ущерба нашей безопасности".

"Думается, что это вполне возможно", — подчеркнул он, добавив, что в целом "визовые режимы в Европе — это анахронизм".