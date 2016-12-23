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Политика

Пресс-конференция Путина была информативной, считают политологи

Тема:
Главное за 23 декабря 2016 года (11)
17:3723.12.2016
(обновлено: 17:39 23.12.2016)
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Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Политологи, опрошенные РИА Новости в пятницу по итогам большой ежегодной конференции Владимира Путина, считают, что самыми значимыми ее блоками стали социально-экономические вопросы; по мнению экспертов, президент не только не боялся отвечать на острые вопросы, но и сам провоцировал их.

Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась 3 часа 50 минут, за это время глава государства ответил на 67 вопросов от 48 журналистов. Вопросы смогли задать, помимо российских журналистов, представители семи иностранных СМИ.

Рекордной по продолжительности стала большая пресс-конференция в 2008 году. Тогда за 4 часа 40 минут Путин ответил на 106 вопросов.

Терапия и "хлеб у Пескова"

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что самыми значимыми блоками стали социально-экономические, но привлекло внимание другое: президент сам провоцировал острые вопросы, периодически беря в руки бразды правления пресс-конференцией и отбирая "хлеб у Дмитрия Пескова".

"Причем он просил задать вопросы тех журналистов, от которых, что называется, можно было ожидать всего что угодно. Явно журналисты с оппозиционным прошлым пытались вывести его из состояния эмоционального равновесия. Этого не произошло, Владимир Путин провел конференцию довольно спокойно, живо, информативно", — считает Мухин.

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© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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При этом он отметил, что на те вопросы, на которые президент не мог ответить, "он и не отвечал, в чем честно признавался". "Острые вопросы, конечно, о Немцове, об Улюкаеве, о Бельянинове. О так называемых политзаключенных острый был вопрос задан украинским журналистом – предсказуемо. Но надо сказать, из пресс-конференции в пресс-конференцию эти вопросы, к сожалению, повторяются, поэтому они острые условно. Владимир Путин так или иначе давал на них уже эти ответы", — считает политолог.

Его коллега политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что по внутренним вопросам президент России остается "главным терапевтическим средством" для того, чтобы разъяснить многие неясные вещи и успокоить широкую общественность.

Вооруженные силы

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Мухин считает важным, что президент дал понять, что расходы на национальную оборону снижаются. "Президент в принципе дал понять, что расходы снижаются. Мы достигли определенного уровня модернизации, и дальше уже все пойдет по накатанной. Пожалуй, это пока важно", — считает эксперт, выделив значимым и то, что Путин дал, по его мнению, карт-бланш Центральному банку на введение жесткой контролирующей политики в отношении банков, в том числе региональных.

Его коллега, политолог Глеб Кузнецов также акцентировал внимание на том, что три месяца в стране шел открытый для всех бюджетный процесс. "Это озвучивалось на заседаниях ГД и в переговорах Госдумы с правительством… Это не экономия, сколько поэтапное снижение пиковых показателей, которые нужны были в годы, когда начиналась программа технического перевооружения вооруженных сил. Сейчас пик расходов пройден", — пояснил он.

При этом Мартынов считает, что в ходе пресс-конференции был сделан "довольно оптимистичный прогноз по развитию экономики". "Несмотря на сложные условия, в которых все это сегодня происходит, в том числе из-за санкционной политики по надуманному предлогу со стороны Запада, в том числе это касается по мерам правительства, которые реализуются", — считает эксперт.

Международные отношения

Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Говоря о вопросах, касающихся внешней повестки, Кузнецов считает, что президент придерживался "здорового консерватизма".

"Ничего пока яркого и нового я не услышал. Примирительный тон звучит. Единственное, о чем говорит, это о необходимости соблюдения паритета, но эта линия весь 2016 год проходила. Много раз Россия протягивает Западу руку помощи в надежде, что здравый смысл возобладает, и какие-то совместные действия в Сирии и в целом в обеспечении мировой безопасности будут достигнуты. Пока главная новость этой пресс-конференции, что не озвучивается ничего, что не было бы уже озвучено многократно. Я бы так сказал, здоровый консерватизм", — считает эксперт.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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При этом Мартынов считает, что основная часть вопросов журналистов касалась внешней повестки. "Безусловно, это больше волнует и журналистов, и общество. Но также был дан ряд очень важных акцентов по внутренней политике", — сказал политолог.

По его мнению, важнейшими вопросами по внешней политике стали в вопросы о взаимоотношениях России и Запада, вопросы выстраивания российско-американских отношений, вопросы реализации российско-турецких отношений в борьбе с международным терроризмом, вопросы, связанные с взаимодействием и отношениями Российской Федерации с Европейским Союзом.

Большая пресс-конференция Владимира Путина
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Двенадцатая большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Трансляцию пресс-конференции ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Традиционную большую пресс-конференцию главы государства изначально планировали провести 22 декабря. Однако ранее было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова.
Журналист с плакатом перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Приглашенные журналисты отнеслись к подготовке к участию в пресс-конференции творчески.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции не стал говорить вступительное слово, а сразу перешел к вопросам журналистов.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Ранее глава государства в начале каждой встречи с представителями СМИ рассказывал о социально-экономической ситуации в стране.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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За первые два часа большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на 28 вопросов от 22 журналистов.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Вопросы, заданные в течение первых двух часов, касались ситуации в Сирии, на Украине, вопросов взаимодействия с Турцией, США, также значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Рассказывая о подготовке к пресс-конференции, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент очень внимательно относится к этому мероприятию и ему редко удается выспаться накануне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
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В прошлом году общение главы государства с прессой продолжалось 3 часа 10 минут, за это время глава государства ответил на 47 вопросов 32 журналистов.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Самой продолжительной оказалась пресс-конференция 14 февраля 2008 года, в ходе которой за 4 часа 40 минут на 106 вопросов получили ответы 80 журналистов, из которых 25 представляли федеральные СМИ, 36 — региональные и 19 — иностранные.
Президент РФ Владимир Путин и журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Никольский
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В пресс-конференции принимает участие рекордное количество журналистов — 1437 человек. Прежний рекорд был установлен в прошлом году, тогда на пресс-конференцию допустили 1392 сотрудника российских и иностранных СМИ.
Журналисты перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Журналисты перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Общение Путина в формате больших пресс-конференций началось в 2001 году, первую из них президент РФ провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". Тогда в общении с президентом приняли участие около 400 журналистов и были заданы 22 вопроса.
Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Трансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина в ГТРК Калининград
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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Трансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина в Государственной телерадиокомпании (ГТРК) "Калининград".
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
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На двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Традиционно журналисты на большой пресс-конференции Путина проявляют интерес к широкому кругу тем: внешней и внутренней политике, борьбе с терроризмом, социально-экономической ситуации в стране, задают вопросы личного характера.
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