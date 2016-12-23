Пресс-конференция Путина была информативной, считают политологи

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Политологи, опрошенные РИА Новости в пятницу по итогам большой ежегодной конференции Владимира Путина, считают, что самыми значимыми ее блоками стали социально-экономические вопросы; по мнению экспертов, президент не только не боялся отвечать на острые вопросы, но и сам провоцировал их.

Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась 3 часа 50 минут, за это время глава государства ответил на 67 вопросов от 48 журналистов. Вопросы смогли задать, помимо российских журналистов, представители семи иностранных СМИ.

Рекордной по продолжительности стала большая пресс-конференция в 2008 году. Тогда за 4 часа 40 минут Путин ответил на 106 вопросов.

Терапия и "хлеб у Пескова"

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что самыми значимыми блоками стали социально-экономические, но привлекло внимание другое: президент сам провоцировал острые вопросы, периодически беря в руки бразды правления пресс-конференцией и отбирая "хлеб у Дмитрия Пескова".

"Причем он просил задать вопросы тех журналистов, от которых, что называется, можно было ожидать всего что угодно. Явно журналисты с оппозиционным прошлым пытались вывести его из состояния эмоционального равновесия. Этого не произошло, Владимир Путин провел конференцию довольно спокойно, живо, информативно", — считает Мухин.

При этом он отметил, что на те вопросы, на которые президент не мог ответить, "он и не отвечал, в чем честно признавался". "Острые вопросы, конечно, о Немцове, об Улюкаеве, о Бельянинове. О так называемых политзаключенных острый был вопрос задан украинским журналистом – предсказуемо. Но надо сказать, из пресс-конференции в пресс-конференцию эти вопросы, к сожалению, повторяются, поэтому они острые условно. Владимир Путин так или иначе давал на них уже эти ответы", — считает политолог.

Его коллега политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что по внутренним вопросам президент России остается "главным терапевтическим средством" для того, чтобы разъяснить многие неясные вещи и успокоить широкую общественность.

Вооруженные силы

Мухин считает важным, что президент дал понять, что расходы на национальную оборону снижаются. "Президент в принципе дал понять, что расходы снижаются. Мы достигли определенного уровня модернизации, и дальше уже все пойдет по накатанной. Пожалуй, это пока важно", — считает эксперт, выделив значимым и то, что Путин дал, по его мнению, карт-бланш Центральному банку на введение жесткой контролирующей политики в отношении банков, в том числе региональных.

Его коллега, политолог Глеб Кузнецов также акцентировал внимание на том, что три месяца в стране шел открытый для всех бюджетный процесс. "Это озвучивалось на заседаниях ГД и в переговорах Госдумы с правительством… Это не экономия, сколько поэтапное снижение пиковых показателей, которые нужны были в годы, когда начиналась программа технического перевооружения вооруженных сил. Сейчас пик расходов пройден", — пояснил он.

При этом Мартынов считает, что в ходе пресс-конференции был сделан "довольно оптимистичный прогноз по развитию экономики". "Несмотря на сложные условия, в которых все это сегодня происходит, в том числе из-за санкционной политики по надуманному предлогу со стороны Запада, в том числе это касается по мерам правительства, которые реализуются", — считает эксперт.

Международные отношения

Говоря о вопросах, касающихся внешней повестки, Кузнецов считает, что президент придерживался "здорового консерватизма".

"Ничего пока яркого и нового я не услышал. Примирительный тон звучит. Единственное, о чем говорит, это о необходимости соблюдения паритета, но эта линия весь 2016 год проходила. Много раз Россия протягивает Западу руку помощи в надежде, что здравый смысл возобладает, и какие-то совместные действия в Сирии и в целом в обеспечении мировой безопасности будут достигнуты. Пока главная новость этой пресс-конференции, что не озвучивается ничего, что не было бы уже озвучено многократно. Я бы так сказал, здоровый консерватизм", — считает эксперт.

При этом Мартынов считает, что основная часть вопросов журналистов касалась внешней повестки. "Безусловно, это больше волнует и журналистов, и общество. Но также был дан ряд очень важных акцентов по внутренней политике", — сказал политолог.

По его мнению, важнейшими вопросами по внешней политике стали в вопросы о взаимоотношениях России и Запада, вопросы выстраивания российско-американских отношений, вопросы реализации российско-турецких отношений в борьбе с международным терроризмом, вопросы, связанные с взаимодействием и отношениями Российской Федерации с Европейским Союзом.