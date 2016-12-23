Путин заявил, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Ирака

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о суверенитете курдского народа, заявил, что вмешиваться во внутренние дела Ирака Россия не собирается, необходимо действовать в рамках международного права.

Президент в ходе большой пресс-конференции отметил, что у России "всегда были добрые отношения с курдским народом".

"Что касается вопросов, связанных с суверенитетом, независимостью отдельных частей того или иного государства, то исхожу из того, что мы все будем действовать в рамках международного права и в конечном итоге права курдского народа, законные права будут обеспечены. Но в каких формах и как это будет сделано — это зависит от Ирака и самого курдского народа. Мы до сих пор были в контакте и остаемся в контакте и будем в контакте и с Багдадом, и с Эрбилем (столица иракского Курдистана – ред.), но вмешиваться во внутренний иракский процесс мы не собираемся", — заявил Путин.

"У курдского народа своя, очень сложная судьба. Мы видим, что происходит сейчас в регионе Ближнего Востока. Могу подтвердить и констатировать, что курдские боевые подразделения ведут себя в борьбе с международным терроризмом очень мужественно и воюют эффективно", — сказал он.

Курдские военизированные формирования пешмерга вносят существенный вклад в войне с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Ирака. Пешмерга сейчас совместно с иракской армией ведет освобождение города Мосул от боевиков ИГ. Иракский Курдистан — автономия в составе Ирака, чей статус закреплен в конституции страны.

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