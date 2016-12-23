Путин: в отношении Бельянинова не было никакого дела

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает недопустимым то, что следственные действия, в том числе обыски, проводившиеся в отношении бывшего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова, были "выброшены" в СМИ.

Глава государства отметил, что в отношении бывшего главы ФТС "не было дела".

"То, что всякие следственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были "выброшены" в средства массовой информации, я считаю недопустимым… они наносят ущерб деловой и просто личной репутации любого человека", — сказал Путин в пятницу на ежегодной пресс-конференции.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>