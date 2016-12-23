Путин в ходе пресс-конференции сразу перешел к вопросам журналистов

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции сразу перешел к вопросам журналистов.

Ранее глава государства в начале каждой встречи с представителями СМИ рассказывал о социально-экономической ситуации в стране.

Изначально большая пресс-конференция Владимира Путина должна была состояться 22 декабря. Однако президент перенес мероприятие на пятницу, чтобы принять участие в траурных мероприятиях в память об убитом в Турции российском после Андрее Карлове.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>