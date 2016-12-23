Глава ПАСЕ приедет в Москву в начале января

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Глава ПАСЕ Педро Аграмунт приедет в Москву в первой половине января, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Где-то, наверное, в первой половине января приедет Аграмунт", — сказал Володин. Председатель ГД сообщил, что он планирует встретиться с главой ПАСЕ. По итогам этого разговора станет понятно, будет ли участвовать делегация РФ в ближайшей сессии в ПАСЕ, которая пройдет в конце января в Страсбурге. Однако пока решения о принятии участия делегацией РФ в сессии ПАСЕ нет, отметил Володин.

Он также сообщил, что Аграмунт направил обращение в связи с гибелью посла РФ в Турции Андрея Карлова и поддержал усилия России в борьбе с терроризмом. "Когда случилась трагедия, он прислал обращение, где он и соболезнования высказал, и постарался сказать о том, что поддерживает действия России в вопросах борьбы с терроризмом. То есть диалог этот идет. Нам просто надо с вами исходить из того, что это серьезная работа и работа на конечный результат", — сказал председатель ГД.

Володин отметил, что делегации РФ надо быть готовой к участию в сессии ПАСЕ: "Наш бронепоезд стоит на запасном пути". Он в очередной раз подчеркнул, что российская делегация будет участвовать в работе ассамблеи тогда, когда ей будут возвращены все полномочия в полном объеме, а также право голоса. Спикер Госдумы напомнил, что Аграмунт высказывает желание, чтобы в работе ПАСЕ принимали участие все 47 членов Совета Европы, а не 46 как в настоящее время (без России).

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. В январе 2016 года Россия решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы со Страсбургом в целом.