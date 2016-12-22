Титов представил манифест Партии роста

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Председатель Партии роста Борис Титов на съезде в четверг представил партийный манифест "Мы знаем, как обустроить Россию", постулировав свою силу как партию независимого бизнеса.

Съезд подводит итоги выборов в Госдуму, на нем планируется также изменить структуру управления и внести изменения в партийный устав. Съезд партии начался с минуты молчания памяти убитого в Турции российского посла Андрея Карлова.

Манифест партии называется "Мы знаем, как обустроить Россию". Среди его основных тезисов — заявления о том, что Партия роста "является партией созидателей" и "партией производительного класса России", независимого от государства конкурентного бизнеса. "Средний класс у нас в стране очень малочислен и слаб, поэтому передовым его отрядом может и должен стать самый социально активный класс общества – класс предпринимателей", — говорится в манифесте.

Остальные тезисы документа говорят о том, что партия считает себя партией практиков и прагматиков, партией нового поколения политиков и партией рыночников-патриотов. "Без открытой конкурентоспособной экономики невозможен национальный суверенитет, самостоятельная и независимая позиция на международной арене. Патриотизм, прежде всего, состоит в том, чтобы сделать нашу страну экономически сильной и уважаемой в мире", — говорится в документе.

Отдельным тезисом партия заявляет, что Крым принадлежит России. "И конечно, Крым — наш", — говорится в манифесте.

Титов на съезде заявил, что Партия роста стала полноправной участницей политического процесса.

"Мы сегодня уже имеем целый список наших депутатов, которые работают в законодательных собраниях различных уровней, и мы являемся полноценной, полноправной партией, которая сегодня представлена пока может быть не самым большим количеством депутатов, но мы сегодня являемся партией полноправного политического процесса", — сказал Титов и добавил, что самая активная фракция партии находится в Петербурге.

По его словам, главное, что партия на выборах состоялась "как партия". "И не только в том, что у нас теперь есть депутаты, а в том, что мы нашли себя. Мы приобрели тот неоценимый опыт, который необходим, для чтобы двигаться вперёд", — сказал он.

"Партия определила своё дыхание, определила свой стиль. Партия выдвинула кандидатов на выборы. Конечно, цифра 1,23% — те результаты, которые мы проучили на выборах — наверное, не самый высокий результат", — сказа Титов, отметив, что партия будет продолжать своё развитие и намерена стремиться к большим результатам.

Партия роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована на базе реорганизованного "Правого дела", одним из сопредседателей которой в момент ее основания в 2008 году был сам Титов. В 2011 году единоличным лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров. В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы".