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Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2018 года

(обновлено: 11:34 30.11.2018)
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Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты с силами правопорядка в Париже
Девушки из группы поддержки БК Зенит
Участники марша в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Парусники участников 28-й Геленджикской регаты в Геленджикской бухте
Президент РФ Владимир Путин покидает Елисейский дворец после рабочего завтрака от имени президента Франции Эммануэля Макрона в честь приглашенных глав государств и правительств
Юнармейцы в Севастополе на открытии Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854–1855 годах, 1941–1944 годах Малахов курган после реконструкции
Склад сырья лесопромышленного комплекса АО Краслесинвест
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует канцлера ФРГ Ангелу Меркель у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
Местная жительница у общежития города Макеевка Донецкой области
Волонтеры во время флешмоба, где будут развернуты флаги всех 85 регионов России в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Полет Амура дизайнера Зульфии Шарофеевой в рамках международной недели моды Volga Fashion Week в Казани
Пятимесячная самка амурского лесного кота в Московском зоопарке
Участницы клуба зимнего плавания Криофил фотографируются у заснеженных деревьев на берегу реки Енисей в Красноярске
Экспозиция самолетов и вертолетов в музее ВВС РФ в Монино
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Четвертая вице-мисс конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване Ева Багдасарян
Участницы акции Марш матерей в Киеве. 20 ноября 2018
Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Спасатели на месте лесного пожара в городе Парадайз в штате Калифорния
Алина Загитова (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания V этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве
Президент РФ, лидер ОНФ Владимир Путин выступает на съезде Общероссийского народного фронта
Фасады домов на Бульварном кольце в Москве
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С
Рыбаки возвращаются после ловли рыбы в Черном море
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
Российская гимнастка Дарья Спиридонова в тренировочном центре сборных команд РФ Озеро Круглое в Московской области
Участники митинга во время 24-часовой забастовки работников частного сектора на одной из улиц в Афинах
Кошка на выставке КоШарики Шоу в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве
Военнослужащие Коллективных миротворческих сил ОДКБ на учении Нерушимое братство — 2018 на полигоне Свердловского учебного центра Центрального военного округа Вооруженных Сил РФ
Молодые люди в жилом доме, пострадавшем от ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
Повара во время приготовления плова Душанбе для фестиваля Оши палав в парке культуры и отдыха имени Фирдавси в Душанбе
Молодые люди на холме Укмериони в Кутаиси
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Псково-Печерского монастыря
Вид на Москву со смотровой площадки Центрального детского мира
Модели демонстрируют одежду из новой коллекции Полет Амура дизайнера Зульфии Шарофеевой на Международной Неделе моды Volga Fashion Week
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСтолкновение участников акции протеста против роста цен на бензин с полицейскими в Париже.Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты с силами правопорядка в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин с полицейскими в Париже.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкДевушки из группы поддержки баскетбольной команды "Зенит" в перерыве матча группового этапа Евролиги.Девушки из группы поддержки БК Зенит
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Девушки из группы поддержки баскетбольной команды "Зенит" в перерыве матча группового этапа Евролиги.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники марша в Варшаве в день 100-летия независимости Польши. Фактически здесь идут три процессии — государственная, устроенная президентом страны Анджеем Дудой, националисты под предводительством Радикального национального лагеря и марш левых сил, организованный антифашистами.Участники марша в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участники марша в Варшаве в день 100-летия независимости Польши. Фактически здесь идут три процессии — государственная, устроенная президентом страны Анджеем Дудой, националисты под предводительством Радикального национального лагеря и марш левых сил, организованный антифашистами.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПарусники участников 28-й "Геленджикской регаты".Парусники участников 28-й Геленджикской регаты в Геленджикской бухте
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Парусники участников 28-й "Геленджикской регаты".
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВладимир Путин покидает Елисейский дворец после приема, организованного от имени президента Франции в честь гостей, приглашенных на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны.Президент РФ Владимир Путин покидает Елисейский дворец после рабочего завтрака от имени президента Франции Эммануэля Макрона в честь приглашенных глав государств и правительств
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Владимир Путин покидает Елисейский дворец после приема, организованного от имени президента Франции в честь гостей, приглашенных на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЮнармейцы в Севастополе, где после реконструкции открыли Мемориальный комплекс памятников обороны города "Малахов курган".Юнармейцы в Севастополе на открытии Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854–1855 годах, 1941–1944 годах Малахов курган после реконструкции
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Юнармейцы в Севастополе, где после реконструкции открыли Мемориальный комплекс памятников обороны города "Малахов курган".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСклад лесопромышленного комплекса АО "Краслесинвест" в Красноярском крае.Склад сырья лесопромышленного комплекса АО Краслесинвест
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Склад лесопромышленного комплекса АО "Краслесинвест" в Красноярском крае.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон приветствует канцлера ФРГ Ангелу Меркель у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует канцлера ФРГ Ангелу Меркель у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует канцлера ФРГ Ангелу Меркель у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМестная жительница возле общежития в Макеевке Донецкой области.Местная жительница у общежития города Макеевка Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Местная жительница возле общежития в Макеевке Донецкой области.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФлешмоб на Поклонной горе в честь Дня народного единства. Здесь развернули флаги всех 85 регионов России.Волонтеры во время флешмоба, где будут развернуты флаги всех 85 регионов России в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флешмоб на Поклонной горе в честь Дня народного единства. Здесь развернули флаги всех 85 регионов России.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМодель демонстрирует одежду из новой коллекции "Полет Амура" дизайнера Зульфии Шарофеевой на Международной неделе моды Volga Fashion Week в Казани.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Полет Амура дизайнера Зульфии Шарофеевой в рамках международной недели моды Volga Fashion Week в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Модель демонстрирует одежду из новой коллекции "Полет Амура" дизайнера Зульфии Шарофеевой на Международной неделе моды Volga Fashion Week в Казани.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ Московском зоопарке впервые за последние 30 лет появился амурский лесной кот.Пятимесячная самка амурского лесного кота в Московском зоопарке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В Московском зоопарке впервые за последние 30 лет появился амурский лесной кот.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастницы клуба зимнего плавания "Криофил" фотографируются у заснеженных деревьев на берегу Енисея.Участницы клуба зимнего плавания Криофил фотографируются у заснеженных деревьев на берегу реки Енисей в Красноярске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участницы клуба зимнего плавания "Криофил" фотографируются у заснеженных деревьев на берегу Енисея.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЭкспозиция самолетов и вертолетов в музее ВВС в Монино. Это единственный авиационный музей в стране, основу экспозиции которого составляют натурные самолеты, вертолеты и планеры.Экспозиция самолетов и вертолетов в музее ВВС РФ в Монино
© РИА Новости / Максим Блинов
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Экспозиция самолетов и вертолетов в музее ВВС в Монино. Это единственный авиационный музей в стране, основу экспозиции которого составляют натурные самолеты, вертолеты и планеры.
© РИА Новости / POOL/Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВстреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / POOL/Рамиль Ситдиков
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Встреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкЧетвертая вице-мисс конкурса красоты "Топ-модель СНГ-2018" в Ереване Ева Багдасарян.Четвертая вице-мисс конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване Ева Багдасарян
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Четвертая вице-мисс конкурса красоты "Топ-модель СНГ-2018" в Ереване Ева Багдасарян.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастницы акции "Марш матерей" в Киеве.Участницы акции Марш матерей в Киеве. 20 ноября 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Участницы акции "Марш матерей" в Киеве.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМалые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные за нарушение государственной границы России.Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные за нарушение государственной границы России.
© РИА Новости / Нил УотерсПерейти в фотобанкСпасатели на месте лесного пожара в калифорнийском городе Парадайс.Спасатели на месте лесного пожара в городе Парадайз в штате Калифорния
© РИА Новости / Нил Уотерс
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Спасатели на месте лесного пожара в калифорнийском городе Парадайс.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкАлина Загитова исполняет произвольную программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.Алина Загитова (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания V этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Алина Загитова исполняет произвольную программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВладимир Путин выступает на съезде Общероссийского народного фронта.Президент РФ, лидер ОНФ Владимир Путин выступает на съезде Общероссийского народного фронта
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Владимир Путин выступает на съезде Общероссийского народного фронта.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФасады домов на Бульварном кольце в Москве.Фасады домов на Бульварном кольце в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Фасады домов на Бульварном кольце в Москве.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на сборах главного автобронетанкового управления в Нижегородской области.Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на сборах главного автобронетанкового управления в Нижегородской области.
© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанкРыбаки в Черном море.Рыбаки возвращаются после ловли рыбы в Черном море
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Рыбаки в Черном море.
© РИА Новости / Ахмет АбедПерейти в фотобанкПоследствия ракетного удара Израиля по сектору Газа.Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
© РИА Новости / Ахмет Абед
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Последствия ракетного удара Израиля по сектору Газа.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская гимнастка Дарья Спиридонова в тренировочном центре "Озеро Круглое".Российская гимнастка Дарья Спиридонова в тренировочном центре сборных команд РФ Озеро Круглое в Московской области
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Российская гимнастка Дарья Спиридонова в тренировочном центре "Озеро Круглое".
© РИА Новости / Костис НтантамисПерейти в фотобанкОбщенациональная 24-часовая забастовка работников частного сектора в Греции.Участники митинга во время 24-часовой забастовки работников частного сектора на одной из улиц в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Общенациональная 24-часовая забастовка работников частного сектора в Греции.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВыставка "КоШарики Шоу" в Москве.Кошка на выставке КоШарики Шоу в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Выставка "КоШарики Шоу" в Москве.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВоеннослужащие Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности на учении "Нерушимое братство — 2018".Военнослужащие Коллективных миротворческих сил ОДКБ на учении Нерушимое братство — 2018 на полигоне Свердловского учебного центра Центрального военного округа Вооруженных Сил РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащие Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности на учении "Нерушимое братство — 2018".
© РИА Новости / Ахмет АбедПерейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший от ракетного удара Израиля по сектору Газа.Молодые люди в жилом доме, пострадавшем от ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
© РИА Новости / Ахмет Абед
Перейти в фотобанк
Жилой дом, пострадавший от ракетного удара Израиля по сектору Газа.
© Sputnik / Амир ИсаевПерейти в фотобанкПовара приготовили тонну плова на фестивале "Оши палав" в парке культуры и отдыха имени Фирдавси в Душанбе.Повара во время приготовления плова Душанбе для фестиваля Оши палав в парке культуры и отдыха имени Фирдавси в Душанбе
© Sputnik / Амир Исаев
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Повара приготовили тонну плова на фестивале "Оши палав" в парке культуры и отдыха имени Фирдавси в Душанбе.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМолодые люди на холме Укмериони в Кутаиси.Молодые люди на холме Укмериони в Кутаиси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Молодые люди на холме Укмериони в Кутаиси.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин посещает Псково-Печерский монастырь.Президент РФ Владимир Путин во время посещения Псково-Печерского монастыря
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин посещает Псково-Печерский монастырь.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на Москву со смотровой площадки Центрального детского магазина.Вид на Москву со смотровой площадки Центрального детского мира
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Москву со смотровой площадки Центрального детского магазина.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМеждународная неделя моды Volga Fashion Week.Модели демонстрируют одежду из новой коллекции Полет Амура дизайнера Зульфии Шарофеевой на Международной Неделе моды Volga Fashion Week
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Международная неделя моды Volga Fashion Week.
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