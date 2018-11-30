Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2018 года
11:3030.11.2018
(обновлено: 11:34 30.11.2018)
040210
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСтолкновение участников акции протеста против роста цен на бензин с полицейскими в Париже.
Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин с полицейскими в Париже.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкДевушки из группы поддержки баскетбольной команды "Зенит" в перерыве матча группового этапа Евролиги.
Девушки из группы поддержки баскетбольной команды "Зенит" в перерыве матча группового этапа Евролиги.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники марша в Варшаве в день 100-летия независимости Польши. Фактически здесь идут три процессии — государственная, устроенная президентом страны Анджеем Дудой, националисты под предводительством Радикального национального лагеря и марш левых сил, организованный антифашистами.
Участники марша в Варшаве в день 100-летия независимости Польши. Фактически здесь идут три процессии — государственная, устроенная президентом страны Анджеем Дудой, националисты под предводительством Радикального национального лагеря и марш левых сил, организованный антифашистами.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВладимир Путин покидает Елисейский дворец после приема, организованного от имени президента Франции в честь гостей, приглашенных на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны.
Владимир Путин покидает Елисейский дворец после приема, организованного от имени президента Франции в честь гостей, приглашенных на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЮнармейцы в Севастополе, где после реконструкции открыли Мемориальный комплекс памятников обороны города "Малахов курган".
Юнармейцы в Севастополе, где после реконструкции открыли Мемориальный комплекс памятников обороны города "Малахов курган".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСклад лесопромышленного комплекса АО "Краслесинвест" в Красноярском крае.
Склад лесопромышленного комплекса АО "Краслесинвест" в Красноярском крае.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон приветствует канцлера ФРГ Ангелу Меркель у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует канцлера ФРГ Ангелу Меркель у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМестная жительница возле общежития в Макеевке Донецкой области.
Местная жительница возле общежития в Макеевке Донецкой области.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФлешмоб на Поклонной горе в честь Дня народного единства. Здесь развернули флаги всех 85 регионов России.
Флешмоб на Поклонной горе в честь Дня народного единства. Здесь развернули флаги всех 85 регионов России.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМодель демонстрирует одежду из новой коллекции "Полет Амура" дизайнера Зульфии Шарофеевой на Международной неделе моды Volga Fashion Week в Казани.
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции "Полет Амура" дизайнера Зульфии Шарофеевой на Международной неделе моды Volga Fashion Week в Казани.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ Московском зоопарке впервые за последние 30 лет появился амурский лесной кот.
В Московском зоопарке впервые за последние 30 лет появился амурский лесной кот.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастницы клуба зимнего плавания "Криофил" фотографируются у заснеженных деревьев на берегу Енисея.
Участницы клуба зимнего плавания "Криофил" фотографируются у заснеженных деревьев на берегу Енисея.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЭкспозиция самолетов и вертолетов в музее ВВС в Монино. Это единственный авиационный музей в стране, основу экспозиции которого составляют натурные самолеты, вертолеты и планеры.
Экспозиция самолетов и вертолетов в музее ВВС в Монино. Это единственный авиационный музей в стране, основу экспозиции которого составляют натурные самолеты, вертолеты и планеры.
© РИА Новости / POOL/Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВстреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Встреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкЧетвертая вице-мисс конкурса красоты "Топ-модель СНГ-2018" в Ереване Ева Багдасарян.
© Sputnik / Арам Нерсесян
Четвертая вице-мисс конкурса красоты "Топ-модель СНГ-2018" в Ереване Ева Багдасарян.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМалые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные за нарушение государственной границы России.
Малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные за нарушение государственной границы России.
© РИА Новости / Нил УотерсПерейти в фотобанкСпасатели на месте лесного пожара в калифорнийском городе Парадайс.
Спасатели на месте лесного пожара в калифорнийском городе Парадайс.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкАлина Загитова исполняет произвольную программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Алина Загитова исполняет произвольную программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВладимир Путин выступает на съезде Общероссийского народного фронта.
Владимир Путин выступает на съезде Общероссийского народного фронта.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на сборах главного автобронетанкового управления в Нижегородской области.
Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на сборах главного автобронетанкового управления в Нижегородской области.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская гимнастка Дарья Спиридонова в тренировочном центре "Озеро Круглое".
Российская гимнастка Дарья Спиридонова в тренировочном центре "Озеро Круглое".
© РИА Новости / Костис НтантамисПерейти в фотобанкОбщенациональная 24-часовая забастовка работников частного сектора в Греции.
Общенациональная 24-часовая забастовка работников частного сектора в Греции.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВоеннослужащие Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности на учении "Нерушимое братство — 2018".
Военнослужащие Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности на учении "Нерушимое братство — 2018".
© РИА Новости / Ахмет АбедПерейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший от ракетного удара Израиля по сектору Газа.
Жилой дом, пострадавший от ракетного удара Израиля по сектору Газа.
© Sputnik / Амир ИсаевПерейти в фотобанкПовара приготовили тонну плова на фестивале "Оши палав" в парке культуры и отдыха имени Фирдавси в Душанбе.
© Sputnik / Амир Исаев
Повара приготовили тонну плова на фестивале "Оши палав" в парке культуры и отдыха имени Фирдавси в Душанбе.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин посещает Псково-Печерский монастырь.
Владимир Путин посещает Псково-Печерский монастырь.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на Москву со смотровой площадки Центрального детского магазина.
Вид на Москву со смотровой площадки Центрального детского магазина.
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+