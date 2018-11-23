Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: стеклянное небо, боевые искусства и помилование индеек
11:3023.11.2018
(обновлено: 11:31 23.11.2018)
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© AP Photo / Sakchai LalitТуристы на смотровой площадке 78-этажного небоскреба "Маханакхон" — самого высокого здания в Бангкоке.
© AP Photo / Sakchai Lalit
Туристы на смотровой площадке 78-этажного небоскреба "Маханакхон" — самого высокого здания в Бангкоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПобедители этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве Алина Загитова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин.
Победители этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве Алина Загитова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастник клуба зимнего плавания "Криофил" на берегу реки Енисей в Красноярске.
Участник клуба зимнего плавания "Криофил" на берегу реки Енисей в Красноярске.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин посещает Псково-Печерский монастырь.
Владимир Путин посещает Псково-Печерский монастырь.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкДевушки из группы поддержки баскетбольного клуба "Зенит".
Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба "Зенит".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкАлина Загитова исполняет произвольную программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Алина Загитова исполняет произвольную программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
© РИА Новости / POOL / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВстреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
© РИА Новости / POOL / Рамиль Ситдиков
Встреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСклад сырья лесопромышленного комплекса АО "Краслесинвест" в Красноярском крае.
Склад сырья лесопромышленного комплекса АО "Краслесинвест" в Красноярском крае.
© AFP 2018 / Noah SeelamИндийские сикхи демонстрируют навыки боевых искусств во время священного шествия "Нагар киртан" в Секундерабаде.
Индийские сикхи демонстрируют навыки боевых искусств во время священного шествия "Нагар киртан" в Секундерабаде.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп на церемонии помилования индеек в честь Дня Благодарения в Розовом саду Белого дома.
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп на церемонии помилования индеек в честь Дня Благодарения в Розовом саду Белого дома.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкУчастники акции протеста против повышения цен на топливо во Франции.
Участники акции протеста против повышения цен на топливо во Франции.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкТанк ИС-2 в окрестностях поселка Крабозаводское на острове Шикотан.
Танк ИС-2 в окрестностях поселка Крабозаводское на острове Шикотан.
© REUTERS / Pool / KhamВьетнамские дети после церемонии приветствия президента Индии Рама Натха Ковинда в президентском дворце в Ханое.
Вьетнамские дети после церемонии приветствия президента Индии Рама Натха Ковинда в президентском дворце в Ханое.
© REUTERS / Fabrizio BenschПрезидент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель во Всенародный день скорби в Германии.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель во Всенародный день скорби в Германии.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкДевочки в национальных костюмах у входа в оперный театр в Кутаиси.
Девочки в национальных костюмах у входа в оперный театр в Кутаиси.
© РИА Новости / Григорий ДубовицкийПерейти в фотобанкАвтомобиль, сгоревший в результате лесных пожаров в окрестностях Малибу.
Автомобиль, сгоревший в результате лесных пожаров в окрестностях Малибу.
© AFP 2018 / John WesselsСторонники кандидата в президенты Демократической Республики Конго Мартина Фаюлу поют и танцуют перед его прибытием в столицу страны Киншасу.
Сторонники кандидата в президенты Демократической Республики Конго Мартина Фаюлу поют и танцуют перед его прибытием в столицу страны Киншасу.
© AFP 2018 / Rizwan Tabassum Пакистанские мусульманки во время празднования Милад-ун-Наби (день рождения пророка Мухаммеда) в Карачи.
Пакистанские мусульманки во время празднования Милад-ун-Наби (день рождения пророка Мухаммеда) в Карачи.
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