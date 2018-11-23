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Лучшие фото недели: стеклянное небо, боевые искусства и помилование индеек

(обновлено: 11:31 23.11.2018)
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Туристы на смотровой площадке здания King Power Mahanakhon в Бангкоке
Люди на похоронах Явара Ахмада в деревне Батнур, Индия
Российские фигуристы Алина Загитова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин
Участник клуба зимнего плавания Криофил на берегу реки Енисей в Красноярске
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Псково-Печерского монастыря
Прохожие на одной из улиц Ялты во время ливня
Девушки из группы поддержки БК Зенит
Новорожденный жираф с матерью в берлинском зоопарке
Дети играют в лагере для беженцев в городе Кокс-Базар, Бангладеш
Алина Загитова (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания V этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Стамбуле
Склад сырья лесопромышленного комплекса АО Краслесинвест
Индийские сикхи демонстрируют навыки боевых искусств во время священного шествия Нагар Киртан в Секундерабаде
Президент США Дональд Трамп во время церемонии помилования индеек в честь Дня Благодарения в Розовом саду Белого дома
Детеныш тюленя ест рыбу в приюте для тюленей во Фридрихскоге, Германия
Протестующие во время акции желтые жилеты в Париже
Танк ИС-2 в окрестностях поселка Крабозаводское на острове Шикотан Сахалинской области
Дети держат индийские и вьетнамские флаги после церемонии приветствия президента Индии Рама Натха Ковинда в Президентском дворце в Ханое
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в День народной скорби в Германии
Участник акции протеста против сокращения финансирования образования в Кито, Эквадор
Человек плывет на лодке на реке Ямуна рано утром в Нью-Дели, Индия. 21 ноября 2018 года
Девочки в национальных костюмах у входа в оперный театр в Кутаиси
Автомобиль, сгоревший в результате лесных пожаров, в окрестностях города Малибу в штате Калифорния
Женщина несет манекен в центре Москвы
Участники 29-го автомобильного фестиваля в Медельине на самодельном автомобиле в Колумбии. 18 ноября 2018 года
Женщина в кафе в Бангкоке, Таиланд
Сторонники кандидата в президенты Демократической Республики Конго Мартина Файулу поют и танцуют перед его прибытием в Киншасу, чтобы начать свою кампанию. 21 ноября 2018 года
Пакистанские мусульманки во время празднования Милад-ун-Наби в Карачи. 21 ноября 2018 года
Индийская актриса Болливуда Элли Аврам. 20 ноября 2018 года
Вулкан Фуэго в Гватемале
© AP Photo / Sakchai LalitТуристы на смотровой площадке 78-этажного небоскреба "Маханакхон" — самого высокого здания в Бангкоке.Туристы на смотровой площадке здания King Power Mahanakhon в Бангкоке
© AP Photo / Sakchai Lalit
Туристы на смотровой площадке 78-этажного небоскреба "Маханакхон" — самого высокого здания в Бангкоке.
© REUTERS / Danish IsmailЖители индийской деревни Батнур наблюдают за похоронной церемонией.Люди на похоронах Явара Ахмада в деревне Батнур, Индия
© REUTERS / Danish Ismail
Жители индийской деревни Батнур наблюдают за похоронной церемонией.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПобедители этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве Алина Загитова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин.Российские фигуристы Алина Загитова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин
© РИА Новости / Александр Вильф
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Победители этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве Алина Загитова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастник клуба зимнего плавания "Криофил" на берегу реки Енисей в Красноярске.Участник клуба зимнего плавания Криофил на берегу реки Енисей в Красноярске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участник клуба зимнего плавания "Криофил" на берегу реки Енисей в Красноярске.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин посещает Псково-Печерский монастырь.Президент РФ Владимир Путин во время посещения Псково-Печерского монастыря
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин посещает Псково-Печерский монастырь.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкДождь в Ялте.Прохожие на одной из улиц Ялты во время ливня
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Дождь в Ялте.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкДевушки из группы поддержки баскетбольного клуба "Зенит".Девушки из группы поддержки БК Зенит
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба "Зенит".
© AFP 2018 / DPA/ Paul ZinkenНоворожденный жираф с мамой в берлинском зоопарке.Новорожденный жираф с матерью в берлинском зоопарке
© AFP 2018 / DPA/ Paul Zinken
Новорожденный жираф с мамой в берлинском зоопарке.
© REUTERS / Mohammad Ponir HossainДети играют в лагере для беженцев в Бангладеш.Дети играют в лагере для беженцев в городе Кокс-Базар, Бангладеш
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Дети играют в лагере для беженцев в Бангладеш.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкАлина Загитова исполняет произвольную программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.Алина Загитова (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания V этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Алина Загитова исполняет произвольную программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
© РИА Новости / POOL / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВстреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Стамбуле
© РИА Новости / POOL / Рамиль Ситдиков
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Встреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСклад сырья лесопромышленного комплекса АО "Краслесинвест" в Красноярском крае.Склад сырья лесопромышленного комплекса АО Краслесинвест
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Склад сырья лесопромышленного комплекса АО "Краслесинвест" в Красноярском крае.
© AFP 2018 / Noah SeelamИндийские сикхи демонстрируют навыки боевых искусств во время священного шествия "Нагар киртан" в Секундерабаде.Индийские сикхи демонстрируют навыки боевых искусств во время священного шествия Нагар Киртан в Секундерабаде
© AFP 2018 / Noah Seelam
Индийские сикхи демонстрируют навыки боевых искусств во время священного шествия "Нагар киртан" в Секундерабаде.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп на церемонии помилования индеек в честь Дня Благодарения в Розовом саду Белого дома.Президент США Дональд Трамп во время церемонии помилования индеек в честь Дня Благодарения в Розовом саду Белого дома
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп на церемонии помилования индеек в честь Дня Благодарения в Розовом саду Белого дома.
© AFP 2018 / DPA / Axel HeimkenДетеныш тюленя ест рыбу в приюте для бельков в Германии.Детеныш тюленя ест рыбу в приюте для тюленей во Фридрихскоге, Германия
© AFP 2018 / DPA / Axel Heimken
Детеныш тюленя ест рыбу в приюте для бельков в Германии.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкУчастники акции протеста против повышения цен на топливо во Франции.Протестующие во время акции желтые жилеты в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Участники акции протеста против повышения цен на топливо во Франции.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкТанк ИС-2 в окрестностях поселка Крабозаводское на острове Шикотан.Танк ИС-2 в окрестностях поселка Крабозаводское на острове Шикотан Сахалинской области
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Танк ИС-2 в окрестностях поселка Крабозаводское на острове Шикотан.
© REUTERS / Pool / KhamВьетнамские дети после церемонии приветствия президента Индии Рама Натха Ковинда в президентском дворце в Ханое.Дети держат индийские и вьетнамские флаги после церемонии приветствия президента Индии Рама Натха Ковинда в Президентском дворце в Ханое
© REUTERS / Pool / Kham
Вьетнамские дети после церемонии приветствия президента Индии Рама Натха Ковинда в президентском дворце в Ханое.
© REUTERS / Fabrizio BenschПрезидент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель во Всенародный день скорби в Германии.Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в День народной скорби в Германии
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель во Всенародный день скорби в Германии.
© AFP 2018 / Rodrigo BuendiaАкция протеста против сокращения финансирования образования в Эквадоре.Участник акции протеста против сокращения финансирования образования в Кито, Эквадор
© AFP 2018 / Rodrigo Buendia
Акция протеста против сокращения финансирования образования в Эквадоре.
© REUTERS / Anushree FadnavisРанее утро на реке Ямуна в Нью-Дели.Человек плывет на лодке на реке Ямуна рано утром в Нью-Дели, Индия. 21 ноября 2018 года
© REUTERS / Anushree Fadnavis
Ранее утро на реке Ямуна в Нью-Дели.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкДевочки в национальных костюмах у входа в оперный театр в Кутаиси.Девочки в национальных костюмах у входа в оперный театр в Кутаиси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Девочки в национальных костюмах у входа в оперный театр в Кутаиси.
© РИА Новости / Григорий ДубовицкийПерейти в фотобанкАвтомобиль, сгоревший в результате лесных пожаров в окрестностях Малибу.Автомобиль, сгоревший в результате лесных пожаров, в окрестностях города Малибу в штате Калифорния
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий
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Автомобиль, сгоревший в результате лесных пожаров в окрестностях Малибу.
© AFP 2018 / Mladen Antonov Женщина с манекеном в центре Москвы.Женщина несет манекен в центре Москвы
© AFP 2018 / Mladen Antonov 
Женщина с манекеном в центре Москвы.
© AFP 2018 / Joaquin SarmientoУчастники автомобильного фестиваля в Медельине на самодельной машине.Участники 29-го автомобильного фестиваля в Медельине на самодельном автомобиле в Колумбии. 18 ноября 2018 года
© AFP 2018 / Joaquin Sarmiento
Участники автомобильного фестиваля в Медельине на самодельной машине.
© REUTERS / Jorge SilvaКафе в Бангкоке.Женщина в кафе в Бангкоке, Таиланд
© REUTERS / Jorge Silva
Кафе в Бангкоке.
© AFP 2018 / John WesselsСторонники кандидата в президенты Демократической Республики Конго Мартина Фаюлу поют и танцуют перед его прибытием в столицу страны Киншасу.Сторонники кандидата в президенты Демократической Республики Конго Мартина Файулу поют и танцуют перед его прибытием в Киншасу, чтобы начать свою кампанию. 21 ноября 2018 года
© AFP 2018 / John Wessels
Сторонники кандидата в президенты Демократической Республики Конго Мартина Фаюлу поют и танцуют перед его прибытием в столицу страны Киншасу.
© AFP 2018 / Rizwan Tabassum Пакистанские мусульманки во время празднования Милад-ун-Наби (день рождения пророка Мухаммеда) в Карачи.Пакистанские мусульманки во время празднования Милад-ун-Наби в Карачи. 21 ноября 2018 года
© AFP 2018 / Rizwan Tabassum 
Пакистанские мусульманки во время празднования Милад-ун-Наби (день рождения пророка Мухаммеда) в Карачи.
© AFP 2018Актриса Болливуда Элли Аврам.Индийская актриса Болливуда Элли Аврам. 20 ноября 2018 года
© AFP 2018
Актриса Болливуда Элли Аврам.
© AFP 2018 / Carlos AlonzoВулкан Фуэго в Гватемале.Вулкан Фуэго в Гватемале
© AFP 2018 / Carlos Alonzo
Вулкан Фуэго в Гватемале.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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