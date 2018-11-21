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Именем короля: выставка "Майкл Джексон: On the wall" в Париже

(обновлено: 19:18 21.11.2018)
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Выставка «Майкл Джексон: On the wall» в Париже
Выставка «Майкл Джексон: On the wall» в Париже
Выставка «Майкл Джексон: On the wall» в Париже
Выставка «Майкл Джексон: On the wall» в Париже
Выставка «Майкл Джексон: On the wall» в Париже
Выставка «Майкл Джексон: On the wall» в Париже
Выставка «Майкл Джексон: On the wall» в Париже
Выставка «Майкл Джексон: On the wall» в Париже
Выставка «Майкл Джексон: On the wall» в Париже
Выставка «Майкл Джексон: On the wall» в Париже
© REUTERS / Benoit TessierОрганизаторы предприняли попытку исследовать влияние короля поп-музыки на современное искусство.Выставка «Майкл Джексон: On the wall» в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
Организаторы предприняли попытку исследовать влияние короля поп-музыки на современное искусство.
© REUTERS / Benoit TessierНазвание выставки напоминает о сольной пластинке Off the wall, которая принесла певцу огромную популярность.Выставка «Майкл Джексон: On the wall» в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
Название выставки напоминает о сольной пластинке Off the wall, которая принесла певцу огромную популярность.
© REUTERS / Benoit TessierВ экспозиции — картины, рисунки, фотографии и записи выступлений Майкла Джексона.Выставка «Майкл Джексон: On the wall» в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
В экспозиции — картины, рисунки, фотографии и записи выступлений Майкла Джексона.
© REUTERS / Benoit TessierОдин из самых известных экспонатов — "Конный портрет Филиппа II" Кьянде Уайли. Художник изобразил поп-идола в золотых доспехах и на белом коне.Выставка «Майкл Джексон: On the wall» в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
Один из самых известных экспонатов — "Конный портрет Филиппа II" Кьянде Уайли. Художник изобразил поп-идола в золотых доспехах и на белом коне.
© REUTERS / Benoit TessierПомимо произведений из общественных собраний и частных коллекций, здесь можно увидеть работы, созданные именно для выставки.Выставка «Майкл Джексон: On the wall» в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
Помимо произведений из общественных собраний и частных коллекций, здесь можно увидеть работы, созданные именно для выставки.
© REUTERS / Benoit TessierЭкспозиция организованна в хронологическом порядке и прослеживает карьеру музыканта, начиная с его детских выступлений.Выставка «Майкл Джексон: On the wall» в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
Экспозиция организованна в хронологическом порядке и прослеживает карьеру музыканта, начиная с его детских выступлений.
© REUTERS / Benoit TessierИдея принадлежит Национальной портретной галерее в Лондоне, там экспозицию показали в июне.Выставка «Майкл Джексон: On the wall» в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
Идея принадлежит Национальной портретной галерее в Лондоне, там экспозицию показали в июне.
© REUTERS / Benoit Tessier Теперь выставку принимает столица Франции.Выставка «Майкл Джексон: On the wall» в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
Теперь выставку принимает столица Франции.
© REUTERS / Benoit TessierМайкл Джексон остается самым высокооплачиваемым из всех покойных звезд эстрады. По оценке журнала Forbes, его композиции принесли правообладателям в 2018 году 400 миллионов долларов.Выставка «Майкл Джексон: On the wall» в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
Майкл Джексон остается самым высокооплачиваемым из всех покойных звезд эстрады. По оценке журнала Forbes, его композиции принесли правообладателям в 2018 году 400 миллионов долларов.
© REUTERS / Benoit TessierВыставка "Майкл Джексон: On the wall".Выставка «Майкл Джексон: On the wall» в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
Выставка "Майкл Джексон: On the wall".
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В Париже открылась экспозиция, посвященная самому успешному в истории популярной музыки исполнителю Майклу Джексону. Картины, скульптуры и фотографии с выставки — в фотоленте Ria.ru.

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