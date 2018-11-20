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Международная космическая одиссея. Двадцать лет МКС

(обновлено: 18:18 20.11.2018)
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Скотт Келли на борту МКС
Международная космическая станция
Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский фотографирует на борту МКС
Иранский астронавт Ануше Ансари на борту МКС
Селфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос
Космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Олег Артемьев проводят тренировку по футболу на Международной космической станции
Астронавт Карен Найберг моет голову на борту МКС
Празднование Дня смеха на борту МКС
Экипаж МКС-54
Лук на борту МКС. 2014 год
Астронавт ESA Паоло Несполи спит на борту МКС
Празднование дня рождения на борту МКС
Астронавт Кристофер Хэдфилд демонстрирует водяной пузырь в невесомости на МКС. 2013 год
Члены экипажа 55-й экспедиции астронавт НАСА Дрю Фейстел, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты НАСА Рикки Арнольд и Скотт Тингл
Астронавт ESA Александр Герст с роботом CIMON
© NASAЧтобы понять, как жизнь на орбите влияет на здоровье человека, исследователи из НАСА провели любопытный эксперимент. Они наблюдали за здоровьем Скотта Келли, который провел на МКС более года, и его брата-близнеца Марка, жившего в это время на Земле. Выяснилось, что работа некоторых генов Скотта Келли навсегда поменялась в космосе. Ученые шутят, что братьев теперь нельзя считать полноценными близнецами.Скотт Келли на борту МКС
© NASA
Чтобы понять, как жизнь на орбите влияет на здоровье человека, исследователи из НАСА провели любопытный эксперимент. Они наблюдали за здоровьем Скотта Келли, который провел на МКС более года, и его брата-близнеца Марка, жившего в это время на Земле. Выяснилось, что работа некоторых генов Скотта Келли навсегда поменялась в космосе. Ученые шутят, что братьев теперь нельзя считать полноценными близнецами.
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция.Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавт Роскосмоса Сергей Рязанский не только делает фото с борта МКС, но и рассказывает в соцсетях о технических особенностях космической съемки.Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский фотографирует на борту МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский не только делает фото с борта МКС, но и рассказывает в соцсетях о технических особенностях космической съемки.
© NASAАнуше Ансари стала в 2006 году первой космической туристкой и первой представительницей Ирана, побывавшей на орбите. Ансари провела на борту МКС три научных эксперимента, фотосъемку из космоса и участвовала в нескольких образовательных телепередачах.Иранский астронавт Ануше Ансари на борту МКС
© NASA
Ануше Ансари стала в 2006 году первой космической туристкой и первой представительницей Ирана, побывавшей на орбите. Ансари провела на борту МКС три научных эксперимента, фотосъемку из космоса и участвовала в нескольких образовательных телепередачах.
© Фото : Роскосмос/Юрий МаленченкоПерейти в фотобанкСелфи космонавта Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос.Селфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос
© Фото : Роскосмос/Юрий Маленченко
Перейти в фотобанк
Селфи космонавта Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос.
© Фото : Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкПеред Чемпионатом мира по футболу космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели на борту МКС особую тренировку. Специально для этого в космос доставили официальный мяч ЧМ-2018 Telstar18. Затем мяч вернули на Землю, им открывали турнир.Космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Олег Артемьев проводят тренировку по футболу на Международной космической станции
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Перед Чемпионатом мира по футболу космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели на борту МКС особую тренировку. Специально для этого в космос доставили официальный мяч ЧМ-2018 Telstar18. Затем мяч вернули на Землю, им открывали турнир.
© NASAАмериканская женщина-астронавт Карен Найберг превратилась на МКС в бьюти-блогера и записала видеоурок о том, как вымыть голову в космосе.Астронавт Карен Найберг моет голову на борту МКС
© NASA
Американская женщина-астронавт Карен Найберг превратилась на МКС в бьюти-блогера и записала видеоурок о том, как вымыть голову в космосе.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавты тоже любят пошутить, особенно в День смеха.Празднование Дня смеха на борту МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Космонавты тоже любят пошутить, особенно в День смеха.
© NASAПортрет команды МКС-54: командир Александр Мисуркин, астронавты НАСА Марк Ванде Хей, Скотт Тингл и Джозеф Акаба, космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и астронавт Японского космического агентства Норишиге Канаи.Экипаж МКС-54
© NASA
Портрет команды МКС-54: командир Александр Мисуркин, астронавты НАСА Марк Ванде Хей, Скотт Тингл и Джозеф Акаба, космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и астронавт Японского космического агентства Норишиге Канаи.
© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевНесколько лет на борту МКС проводят эксперимент по выращиванию овощей и растений. На фото: лук на МКС, 2014 год.Лук на борту МКС. 2014 год
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Несколько лет на борту МКС проводят эксперимент по выращиванию овощей и растений. На фото: лук на МКС, 2014 год.
© NASAАстронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи спит на МКС. Кажется, отдыхать в космосе ничуть не проще, чем работать.Астронавт ESA Паоло Несполи спит на борту МКС
© NASA
Астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи спит на МКС. Кажется, отдыхать в космосе ничуть не проще, чем работать.
© Роскосмос/Сергей РязанскийПразднование дня рождения на борту МКС.Празднование дня рождения на борту МКС
© Роскосмос/Сергей Рязанский
Празднование дня рождения на борту МКС.
© NASAКанадский астронавт Кристофер Хэдфилд работал на станции в составе 34-й и 35-й экспедиций и стал популярным, освещая свой полет в соцсетях. Выложенная им на Youtube кавер-версия песни Дэвида Боуи Space Oddity стала первым музыкальным видео, снятым в космосе.
На фото: Кристофер Хэдфилд демонстрирует, как ведет себя водяной пузырь в невесомости.Астронавт Кристофер Хэдфилд демонстрирует водяной пузырь в невесомости на МКС. 2013 год
© NASA
Канадский астронавт Кристофер Хэдфилд работал на станции в составе 34-й и 35-й экспедиций и стал популярным, освещая свой полет в соцсетях. Выложенная им на Youtube кавер-версия песни Дэвида Боуи Space Oddity стала первым музыкальным видео, снятым в космосе.
На фото: Кристофер Хэдфилд демонстрирует, как ведет себя водяной пузырь в невесомости.
© NASAМКС — идеальное место не только для научных экспериментов, но и для музыкальных. Участники 55-й экспедиции Эндрю Фойстел, Олег Артемьев, Ричард Арнольд и Скотт Тингл доказали это, когда устроили космический джем-сешн.Члены экипажа 55-й экспедиции астронавт НАСА Дрю Фейстел, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты НАСА Рикки Арнольд и Скотт Тингл
© NASA
МКС — идеальное место не только для научных экспериментов, но и для музыкальных. Участники 55-й экспедиции Эндрю Фойстел, Олег Артемьев, Ричард Арнольд и Скотт Тингл доказали это, когда устроили космический джем-сешн.
© NASAМинувшим летом у астронавтов появился новый помощник — робот Саймон. Пока он только "осваивается" на станции и учится общаться с астронавтами, а в будущем сможет сам предлагать пути решения поставленных задач. Еще одна важная функция электронного помощника — социальное взаимодействие. Ожидается, что общение с Саймоном позволит экипажу снизить уровень стресса.Астронавт ESA Александр Герст с роботом CIMON
© NASA
Минувшим летом у астронавтов появился новый помощник — робот Саймон. Пока он только "осваивается" на станции и учится общаться с астронавтами, а в будущем сможет сам предлагать пути решения поставленных задач. Еще одна важная функция электронного помощника — социальное взаимодействие. Ожидается, что общение с Саймоном позволит экипажу снизить уровень стресса.
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Международной космической станции исполнилось 20 лет. Это крупнейший международный проект, в котором участвуют "Роскосмос", NASA (США), JAXA (Япония), CSA (Канада), ESA (Европейское космическое агентство). Уникальный исследовательский комплекс позволяет проводить научные эксперименты в условиях микрогравитации, в вакууме и под воздействием космических излучений. Жизнь и работа на станции — в фотоленте Ria.ru.

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