Международной космической станции исполнилось 20 лет. Это крупнейший международный проект, в котором участвуют "Роскосмос", NASA (США), JAXA (Япония), CSA (Канада), ESA (Европейское космическое агентство). Уникальный исследовательский комплекс позволяет проводить научные эксперименты в условиях микрогравитации, в вакууме и под воздействием космических излучений. Жизнь и работа на станции — в фотоленте Ria.ru.
Международная космическая одиссея. Двадцать лет МКС
17:3720.11.2018
(обновлено: 18:18 20.11.2018)
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© NASAЧтобы понять, как жизнь на орбите влияет на здоровье человека, исследователи из НАСА провели любопытный эксперимент. Они наблюдали за здоровьем Скотта Келли, который провел на МКС более года, и его брата-близнеца Марка, жившего в это время на Земле. Выяснилось, что работа некоторых генов Скотта Келли навсегда поменялась в космосе. Ученые шутят, что братьев теперь нельзя считать полноценными близнецами.
Чтобы понять, как жизнь на орбите влияет на здоровье человека, исследователи из НАСА провели любопытный эксперимент. Они наблюдали за здоровьем Скотта Келли, который провел на МКС более года, и его брата-близнеца Марка, жившего в это время на Земле. Выяснилось, что работа некоторых генов Скотта Келли навсегда поменялась в космосе. Ученые шутят, что братьев теперь нельзя считать полноценными близнецами.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавт Роскосмоса Сергей Рязанский не только делает фото с борта МКС, но и рассказывает в соцсетях о технических особенностях космической съемки.
Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский не только делает фото с борта МКС, но и рассказывает в соцсетях о технических особенностях космической съемки.
© NASAАнуше Ансари стала в 2006 году первой космической туристкой и первой представительницей Ирана, побывавшей на орбите. Ансари провела на борту МКС три научных эксперимента, фотосъемку из космоса и участвовала в нескольких образовательных телепередачах.
Ануше Ансари стала в 2006 году первой космической туристкой и первой представительницей Ирана, побывавшей на орбите. Ансари провела на борту МКС три научных эксперимента, фотосъемку из космоса и участвовала в нескольких образовательных телепередачах.
© Фото : Роскосмос/Юрий МаленченкоПерейти в фотобанкСелфи космонавта Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос.
© Фото : Роскосмос/Юрий Маленченко
Селфи космонавта Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос.
© Фото : Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкПеред Чемпионатом мира по футболу космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели на борту МКС особую тренировку. Специально для этого в космос доставили официальный мяч ЧМ-2018 Telstar18. Затем мяч вернули на Землю, им открывали турнир.
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
Перед Чемпионатом мира по футболу космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели на борту МКС особую тренировку. Специально для этого в космос доставили официальный мяч ЧМ-2018 Telstar18. Затем мяч вернули на Землю, им открывали турнир.
© NASAПортрет команды МКС-54: командир Александр Мисуркин, астронавты НАСА Марк Ванде Хей, Скотт Тингл и Джозеф Акаба, космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и астронавт Японского космического агентства Норишиге Канаи.
Портрет команды МКС-54: командир Александр Мисуркин, астронавты НАСА Марк Ванде Хей, Скотт Тингл и Джозеф Акаба, космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и астронавт Японского космического агентства Норишиге Канаи.
© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевНесколько лет на борту МКС проводят эксперимент по выращиванию овощей и растений. На фото: лук на МКС, 2014 год.
Несколько лет на борту МКС проводят эксперимент по выращиванию овощей и растений. На фото: лук на МКС, 2014 год.
© NASAКанадский астронавт Кристофер Хэдфилд работал на станции в составе 34-й и 35-й экспедиций и стал популярным, освещая свой полет в соцсетях. Выложенная им на Youtube кавер-версия песни Дэвида Боуи Space Oddity стала первым музыкальным видео, снятым в космосе.
На фото: Кристофер Хэдфилд демонстрирует, как ведет себя водяной пузырь в невесомости.
На фото: Кристофер Хэдфилд демонстрирует, как ведет себя водяной пузырь в невесомости.
Канадский астронавт Кристофер Хэдфилд работал на станции в составе 34-й и 35-й экспедиций и стал популярным, освещая свой полет в соцсетях. Выложенная им на Youtube кавер-версия песни Дэвида Боуи Space Oddity стала первым музыкальным видео, снятым в космосе.
На фото: Кристофер Хэдфилд демонстрирует, как ведет себя водяной пузырь в невесомости.
На фото: Кристофер Хэдфилд демонстрирует, как ведет себя водяной пузырь в невесомости.
© NASAМКС — идеальное место не только для научных экспериментов, но и для музыкальных. Участники 55-й экспедиции Эндрю Фойстел, Олег Артемьев, Ричард Арнольд и Скотт Тингл доказали это, когда устроили космический джем-сешн.
МКС — идеальное место не только для научных экспериментов, но и для музыкальных. Участники 55-й экспедиции Эндрю Фойстел, Олег Артемьев, Ричард Арнольд и Скотт Тингл доказали это, когда устроили космический джем-сешн.
© NASAМинувшим летом у астронавтов появился новый помощник — робот Саймон. Пока он только "осваивается" на станции и учится общаться с астронавтами, а в будущем сможет сам предлагать пути решения поставленных задач. Еще одна важная функция электронного помощника — социальное взаимодействие. Ожидается, что общение с Саймоном позволит экипажу снизить уровень стресса.
Минувшим летом у астронавтов появился новый помощник — робот Саймон. Пока он только "осваивается" на станции и учится общаться с астронавтами, а в будущем сможет сам предлагать пути решения поставленных задач. Еще одна важная функция электронного помощника — социальное взаимодействие. Ожидается, что общение с Саймоном позволит экипажу снизить уровень стресса.
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