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Испытание холодом: морозы в Красноярске

(обновлено: 18:32 19.11.2018)
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Виноградовский мост через реку Енисей к острову Татышева в Красноярске. 19 ноября 2018
Участницы клуба зимнего плавания Криофил фотографируются у заснеженных деревьев на берегу реки Енисей в Красноярске
Баржа на якоре на реке Енисей в Красноярске
Остров Татышева на реке Енисей в Красноярске
Участники клуба зимнего плавания Криофил открывают купальный сезон в реке Енисей в Красноярске
Правый берег реки Енисей в Красноярске
Кусты рябины в инее на берегу реки Енисей в Красноярске
Деревья в инее на острове Татышев на реке Енисей в Красноярске
Автомобильный Коммунальный мост через реку Енисей в Красноярске
Деревья в инее на дамбе Коммунального моста в Красноярске. 18 ноября 2018
Автомобильный Коммунальный мост через реку Енисей в Красноярске
Рыбак в гидрокостюме ловит рыбу на протоке Татышева в Красноярске
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ ночь на 19 ноября температура воздуха в Красноярске опустилась до минус 25 градусов.Виноградовский мост через реку Енисей к острову Татышева в Красноярске. 19 ноября 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В ночь на 19 ноября температура воздуха в Красноярске опустилась до минус 25 градусов.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники клуба зимнего плавания "Криофил" фотографируются у заснеженных деревьев.Участницы клуба зимнего плавания Криофил фотографируются у заснеженных деревьев на берегу реки Енисей в Красноярске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участники клуба зимнего плавания "Криофил" фотографируются у заснеженных деревьев.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГород окутало морозной дымкой.Баржа на якоре на реке Енисей в Красноярске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Город окутало морозной дымкой.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкДеревья покрылись инеем.Остров Татышева на реке Енисей в Красноярске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Деревья покрылись инеем.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКлуб зимнего плавания "Криофил" в Красноярске.Участники клуба зимнего плавания Криофил открывают купальный сезон в реке Енисей в Красноярске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Клуб зимнего плавания "Криофил" в Красноярске.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПохолодание не будет долгим: после нескольких морозных дней в город придет потепление.Правый берег реки Енисей в Красноярске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Похолодание не будет долгим: после нескольких морозных дней в город придет потепление.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКусты рябины, покрытые инеем.Кусты рябины в инее на берегу реки Енисей в Красноярске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Кусты рябины, покрытые инеем.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОстров Татышев на реке Енисей.Деревья в инее на острове Татышев на реке Енисей в Красноярске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Остров Татышев на реке Енисей.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа дорогах сохраняется гололедица, спасатели призвали водителей к осторожности.Автомобильный Коммунальный мост через реку Енисей в Красноярске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
На дорогах сохраняется гололедица, спасатели призвали водителей к осторожности.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкХолода в Красноярске.Деревья в инее на дамбе Коммунального моста в Красноярске. 18 ноября 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Холода в Красноярске.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМЧС предупредило о том, что на регион надвигается метель.Автомобильный Коммунальный мост через реку Енисей в Красноярске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МЧС предупредило о том, что на регион надвигается метель.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНовую волну холода метеорологи ждут в конце месяца.Рыбак в гидрокостюме ловит рыбу на протоке Татышева в Красноярске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новую волну холода метеорологи ждут в конце месяца.
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В Красноярске в середине ноября ударили двадцатиградусные морозы. Зимние кадры — в фотоленте Ria.ru.

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