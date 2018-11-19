Пожарные, спасатели и полицейские больше недели борются с огнем в Калифорнии. Последствия самых крупных в истории штата лесных пожаров — в подборке Ria.ru.
Последствия страшных лесных пожаров в Калифорнии
15:3219.11.2018
(обновлено: 15:43 19.11.2018)
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© РИА Новости / Григорий ДубовицкийПерейти в фотобанкРазрушительные лесные пожары в Калифорнии унесли жизни 80 человек.
Разрушительные лесные пожары в Калифорнии унесли жизни 80 человек.
© РИА Новости / Григорий ДубовицкийПерейти в фотобанкПропавшими без вести считаются более 1200 человек.
Пропавшими без вести считаются более 1200 человек.
© РИА Новости / Григорий ДубовицкийПерейти в фотобанкЭвакуировали более 300 тысяч человек. Огнем уничтожены тысячи домов.
Эвакуировали более 300 тысяч человек. Огнем уничтожены тысячи домов.
© РИА Новости / Григорий ДубовицкийПерейти в фотобанкДля борьбы со стихией задействовали рекордное количество спасательных формирований и техники.
Для борьбы со стихией задействовали рекордное количество спасательных формирований и техники.
© РИА Новости / Григорий ДубовицкийПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп признался, что никто не ожидал таких тяжелых последствий пожаров.
Президент США Дональд Трамп признался, что никто не ожидал таких тяжелых последствий пожаров.
© РИА Новости / Григорий ДубовицкийПерейти в фотобанкОгонь, начавшийся в горах за многие километры от берега, дошел до Тихого океана.
Огонь, начавшийся в горах за многие километры от берега, дошел до Тихого океана.
© РИА Новости / Григорий ДубовицкийПерейти в фотобанкКлимат в Калифорния коварный. С одной стороны — Тихий океан с холодными течениями, с другой — пустыни с горячим воздухом. «Сочетание таких факторов, а также горный рельеф порождают "идеальный огненный шторм"», — объяснил один из пожарных.
Климат в Калифорния коварный. С одной стороны — Тихий океан с холодными течениями, с другой — пустыни с горячим воздухом. «Сочетание таких факторов, а также горный рельеф порождают "идеальный огненный шторм"», — объяснил один из пожарных.
© РИА Новости / Григорий ДубовицкийПерейти в фотобанкШоссе от Лос-Анжелеса в сторону Малибу закрыто уже больше недели.
Шоссе от Лос-Анжелеса в сторону Малибу закрыто уже больше недели.
© РИА Новости / Григорий ДубовицкийПерейти в фотобанкНекогда живописные холмы стали пепельно-черными.
Некогда живописные холмы стали пепельно-черными.
© РИА Новости / Григорий ДубовицкийПерейти в фотобанкПочти на каждом километре трассы меняют сгоревшие столбы, прокладывают кабели, распиливают и увозят упавшие деревья.
Почти на каждом километре трассы меняют сгоревшие столбы, прокладывают кабели, распиливают и увозят упавшие деревья.
© РИА Новости / Григорий ДубовицкийПерейти в фотобанкСамый разрушительный в истории Калифорнии лесной пожар Camp начался на севере штата 8 ноября. На юге бушуют еще два пожара — Woolsey и Hill.
Самый разрушительный в истории Калифорнии лесной пожар Camp начался на севере штата 8 ноября. На юге бушуют еще два пожара — Woolsey и Hill.
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