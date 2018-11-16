В Малом зале дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском проходит выставка "Валенки. От царских дворцов до модных подиумов". Экспозиция показывает, как исконно русская обувь превратилась в художественное произведение. Валенки с пайетками и вышивкой — в подборке Ria.ru.
Гламурные валенки на выставке в Москве
14:3216.11.2018
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЧто именно называется словом валенки, когда появилась эта обувь и как развивалось ее производство — ответы на эти вопросы можно получить на выставке.
Что именно называется словом валенки, когда появилась эта обувь и как развивалось ее производство — ответы на эти вопросы можно получить на выставке.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ проекте участвуют более 20 российских музеев, художественные галереи, коллекционеры и дизайнеры.
В проекте участвуют более 20 российских музеев, художественные галереи, коллекционеры и дизайнеры.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЭкспозиция состоит из двух разделов — исторического и современного. В залах выставлены изделия XII века из археологических раскопок Великого Новгорода и самые дорогие валенки начала ХХ столетия — с мушками.
Экспозиция состоит из двух разделов — исторического и современного. В залах выставлены изделия XII века из археологических раскопок Великого Новгорода и самые дорогие валенки начала ХХ столетия — с мушками.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВаленки мастера из Кинешмы Валерия Соколова внесены в книгу рекордов Гиннеса как самые маленькие в мире.
Валенки мастера из Кинешмы Валерия Соколова внесены в книгу рекордов Гиннеса как самые маленькие в мире.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВаленки не так просты, как может показаться: процесс их производства состоит из 40 операций.
На фото — чесальная машина конца XIX — начала XX века.
На фото — чесальная машина конца XIX — начала XX века.
Валенки не так просты, как может показаться: процесс их производства состоит из 40 операций.
На фото — чесальная машина конца XIX — начала XX века.
На фото — чесальная машина конца XIX — начала XX века.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСовременные валенки — это не просто обувь, а арт-объекты.
Современные валенки — это не просто обувь, а арт-объекты.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКуклы "Девочка", "Саша старшина" и "Мальчик" из серии "Партизаны" (Фабрика игрушек имени 8 Марта, 1975 год, автор И. С. Манухина).
Куклы "Девочка", "Саша старшина" и "Мальчик" из серии "Партизаны" (Фабрика игрушек имени 8 Марта, 1975 год, автор И. С. Манухина).
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкДизайнеры украшают валенки кружевами, пайетками, стразами и шнурками. Можно встретить даже валенки на платформе.
Дизайнеры украшают валенки кружевами, пайетками, стразами и шнурками. Можно встретить даже валенки на платформе.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПоказ дизайнерских валенок на выставке "Валенки. От царских дворцов до модных подиумов".
Показ дизайнерских валенок на выставке "Валенки. От царских дворцов до модных подиумов".
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