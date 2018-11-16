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Гламурные валенки на выставке в Москве

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Выставка Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
Детские валенки с тюркским орнаментом на выставке Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
Выставка Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
Дизайнерские валенки на выставке Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
Миниатюрные валенки (автор В. Соколов, Кинешемский музей валенок) под лупой на выставке Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
Валенки на роликах из Мышкинского музея валенок на выставке Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
Дизайнерские валенки на выставке Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
Чесальная машина (Ярославская губерния, конец XIX - начало XX века, Мышкинский центр туризма) на выставке Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
Посетительницы рассматривают экспонаты выставки Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
Куклы Девочка, Саша старшина и Мальчик серии Партизаны (Фабрика игрушек имени 8 Марта, 1975 год, автор И. С. Манухина) на выставке Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
Посетитель фотографирует дизайнерские валенки на выставке Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
Показ дизайнерских валенок на выставке Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЧто именно называется словом валенки, когда появилась эта обувь и как развивалось ее производство — ответы на эти вопросы можно получить на выставке.Выставка Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Что именно называется словом валенки, когда появилась эта обувь и как развивалось ее производство — ответы на эти вопросы можно получить на выставке.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкДетские валенки с тюркским орнаментом.Детские валенки с тюркским орнаментом на выставке Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Детские валенки с тюркским орнаментом.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ проекте участвуют более 20 российских музеев, художественные галереи, коллекционеры и дизайнеры.Выставка Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В проекте участвуют более 20 российских музеев, художественные галереи, коллекционеры и дизайнеры.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЭкспозиция состоит из двух разделов — исторического и современного. В залах выставлены изделия XII века из археологических раскопок Великого Новгорода и самые дорогие валенки начала ХХ столетия — с мушками.Дизайнерские валенки на выставке Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Экспозиция состоит из двух разделов — исторического и современного. В залах выставлены изделия XII века из археологических раскопок Великого Новгорода и самые дорогие валенки начала ХХ столетия — с мушками.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВаленки мастера из Кинешмы Валерия Соколова внесены в книгу рекордов Гиннеса как самые маленькие в мире.Миниатюрные валенки (автор В. Соколов, Кинешемский музей валенок) под лупой на выставке Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Валенки мастера из Кинешмы Валерия Соколова внесены в книгу рекордов Гиннеса как самые маленькие в мире.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВаленки на роликах из Мышкинского музея валенок.Валенки на роликах из Мышкинского музея валенок на выставке Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Валенки на роликах из Мышкинского музея валенок.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ XXI веке валенками заинтересовались модельеры.Дизайнерские валенки на выставке Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В XXI веке валенками заинтересовались модельеры.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВаленки не так просты, как может показаться: процесс их производства состоит из 40 операций.
На фото — чесальная машина конца XIX — начала XX века.Чесальная машина (Ярославская губерния, конец XIX - начало XX века, Мышкинский центр туризма) на выставке Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Валенки не так просты, как может показаться: процесс их производства состоит из 40 операций.
На фото — чесальная машина конца XIX — начала XX века.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСовременные валенки — это не просто обувь, а арт-объекты.Посетительницы рассматривают экспонаты выставки Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Современные валенки — это не просто обувь, а арт-объекты.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКуклы "Девочка", "Саша старшина" и "Мальчик" из серии "Партизаны" (Фабрика игрушек имени 8 Марта, 1975 год, автор И. С. Манухина).Куклы Девочка, Саша старшина и Мальчик серии Партизаны (Фабрика игрушек имени 8 Марта, 1975 год, автор И. С. Манухина) на выставке Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Куклы "Девочка", "Саша старшина" и "Мальчик" из серии "Партизаны" (Фабрика игрушек имени 8 Марта, 1975 год, автор И. С. Манухина).
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкДизайнеры украшают валенки кружевами, пайетками, стразами и шнурками. Можно встретить даже валенки на платформе.Посетитель фотографирует дизайнерские валенки на выставке Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Дизайнеры украшают валенки кружевами, пайетками, стразами и шнурками. Можно встретить даже валенки на платформе.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПоказ дизайнерских валенок на выставке "Валенки. От царских дворцов до модных подиумов".Показ дизайнерских валенок на выставке Валенки. От царских дворцов до модных подиумов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Показ дизайнерских валенок на выставке "Валенки. От царских дворцов до модных подиумов".
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В Малом зале дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском проходит выставка "Валенки. От царских дворцов до модных подиумов". Экспозиция показывает, как исконно русская обувь превратилась в художественное произведение. Валенки с пайетками и вышивкой — в подборке Ria.ru.

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