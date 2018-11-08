В Москве открылась выставка работ лауреатов четвертого международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Кадры с церемонии открытия — в подборке Ria.ru.
Открытие выставки победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина
17:5008.11.2018
(обновлено: 19:32 08.11.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРаботы победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина можно увидеть в Государственном историческом музее.
Работы победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина можно увидеть в Государственном историческом музее.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ экспозиции — около 200 снимков лучших молодых фотожурналистов из 14 стран.
В экспозиции — около 200 снимков лучших молодых фотожурналистов из 14 стран.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРуководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
Руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГлавные темы работ конкурсантов — глобальные гуманитарные вызовы, вопросы сохранения национальной самобытности, проблемы социального равноправия и экология.
Главные темы работ конкурсантов — глобальные гуманитарные вызовы, вопросы сохранения национальной самобытности, проблемы социального равноправия и экология.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКонкурс был учрежден в 2014 году МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в память о фотожурналисте, погибшем на юго-востоке Украины при исполнении профессионального долга.
Конкурс был учрежден в 2014 году МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в память о фотожурналисте, погибшем на юго-востоке Украины при исполнении профессионального долга.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЭто единственная в России международная площадка, открывающая новые имена в современной фотографии.
Это единственная в России международная площадка, открывающая новые имена в современной фотографии.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОрганизаторы стремятся привлечь внимание к задачам современной фотожурналистики.
Организаторы стремятся привлечь внимание к задачам современной фотожурналистики.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ 2018 году конкурс поставил новый рекорд — было прислано около 6000 работ из 77 стран.
В 2018 году конкурс поставил новый рекорд — было прислано около 6000 работ из 77 стран.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКонкурс проходил в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", — и двух категориях, "Одиночная фотография" и "Серия".
Конкурс проходил в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", — и двух категориях, "Одиночная фотография" и "Серия".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОлимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРаботы победителей демонстрируют всю многогранность жизни и вбирают в себя знаковые образы окружающей реальности.
Работы победителей демонстрируют всю многогранность жизни и вбирают в себя знаковые образы окружающей реальности.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосле показа в Москве работы победителей конкурса Стенина совершат турне по экспозиционным площадкам мира.
После показа в Москве работы победителей конкурса Стенина совершат турне по экспозиционным площадкам мира.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосетитель на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
Посетитель на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на торжественной церемонии награждения победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на торжественной церемонии награждения победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФотограф Алена Кочеткова, обладательница Гран-при и первого место в номинации "Моя планета. Серии", на торжественной церемонии награждения победителей фотоконкурса имени Стенина. Слева — режиссер и продюсер Федор Бондарчук.
Фотограф Алена Кочеткова, обладательница Гран-при и первого место в номинации "Моя планета. Серии", на торжественной церемонии награждения победителей фотоконкурса имени Стенина. Слева — режиссер и продюсер Федор Бондарчук.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЧлен Совета Федерации, председатель Комиссии по информационной политике Алексей Пушков (в центре) и фотограф из ЮАР Джастин Салливан, занявший первое место в номинации "Главные новости. Одиночные работы" и второе место в номинации "Моя планета. Серии".
Член Совета Федерации, председатель Комиссии по информационной политике Алексей Пушков (в центре) и фотограф из ЮАР Джастин Салливан, занявший первое место в номинации "Главные новости. Одиночные работы" и второе место в номинации "Моя планета. Серии".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГлава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в России, Белоруссии и Молдавии Магне Барт и иранский фотограф Омид Вахабзаде, занявший второе место в номинации "Главные новости. Одиночные работы" и удостоенный специального приза МККК "За гуманитарную фотографию".
Глава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в России, Белоруссии и Молдавии Магне Барт и иранский фотограф Омид Вахабзаде, занявший второе место в номинации "Главные новости. Одиночные работы" и удостоенный специального приза МККК "За гуманитарную фотографию".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПобедители IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на торжественной церемонии награждения.
Победители IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на торжественной церемонии награждения.
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