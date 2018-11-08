ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Открытие выставки победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина

(обновлено: 19:32 08.11.2018)
02300
Здание Государственного исторического музея в Москве, где проходит выставка победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Посетитель на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве. 8 ноября 2018
Руководитель службы визуальных проектов МИА Россия сегодня Оксана Олейник на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
Журналисты на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
Посетитель на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
Посетительница на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
Посетители на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
Фотограф Алексей Филиппов (Россия), занявший второе место в номинации Спорт. Серии и третье место в номинации Портрет. Герой нашего времени. Одиночные работы отвечает на вопросы журналиста на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
Посетительница на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун отвечает на вопросы журналистов на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
Посетитель на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
Посетительница на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
Посетитель на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на торжественной церемонии награждения победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
Открытие выставки победителей IV международного конкурса имени А. Стенина
Алексей Пушков и Джастин Салливан на торжественной церемонии награждения победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
Магне Барт и Омид Вахабзаде на торжественной церемонии награждения победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
Победители IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на торжественной церемонии награждения в Москве
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРаботы победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина можно увидеть в Государственном историческом музее.Здание Государственного исторического музея в Москве, где проходит выставка победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Работы победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина можно увидеть в Государственном историческом музее.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ экспозиции — около 200 снимков лучших молодых фотожурналистов из 14 стран.Посетитель на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве. 8 ноября 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В экспозиции — около 200 снимков лучших молодых фотожурналистов из 14 стран.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРуководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.Руководитель службы визуальных проектов МИА Россия сегодня Оксана Олейник на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГлавные темы работ конкурсантов — глобальные гуманитарные вызовы, вопросы сохранения национальной самобытности, проблемы социального равноправия и экология.Журналисты на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Главные темы работ конкурсантов — глобальные гуманитарные вызовы, вопросы сохранения национальной самобытности, проблемы социального равноправия и экология.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКонкурс был учрежден в 2014 году МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в память о фотожурналисте, погибшем на юго-востоке Украины при исполнении профессионального долга.Посетитель на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Конкурс был учрежден в 2014 году МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в память о фотожурналисте, погибшем на юго-востоке Украины при исполнении профессионального долга.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЭто единственная в России международная площадка, открывающая новые имена в современной фотографии.Посетительница на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Это единственная в России международная площадка, открывающая новые имена в современной фотографии.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОрганизаторы стремятся привлечь внимание к задачам современной фотожурналистики.Посетители на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Организаторы стремятся привлечь внимание к задачам современной фотожурналистики.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ 2018 году конкурс поставил новый рекорд — было прислано около 6000 работ из 77 стран.Фотограф Алексей Филиппов (Россия), занявший второе место в номинации Спорт. Серии и третье место в номинации Портрет. Герой нашего времени. Одиночные работы отвечает на вопросы журналиста на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В 2018 году конкурс поставил новый рекорд — было прислано около 6000 работ из 77 стран.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКонкурс проходил в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", — и двух категориях, "Одиночная фотография" и "Серия".Посетительница на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Конкурс проходил в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", — и двух категориях, "Одиночная фотография" и "Серия".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОлимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун отвечает на вопросы журналистов на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРаботы победителей демонстрируют всю многогранность жизни и вбирают в себя знаковые образы окружающей реальности.Посетитель на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Работы победителей демонстрируют всю многогранность жизни и вбирают в себя знаковые образы окружающей реальности.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосле показа в Москве работы победителей конкурса Стенина совершат турне по экспозиционным площадкам мира.Посетительница на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
После показа в Москве работы победителей конкурса Стенина совершат турне по экспозиционным площадкам мира.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосетитель на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.Посетитель на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Посетитель на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на торжественной церемонии награждения победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на торжественной церемонии награждения победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на торжественной церемонии награждения победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФотограф Алена Кочеткова, обладательница Гран-при и первого место в номинации "Моя планета. Серии", на торжественной церемонии награждения победителей фотоконкурса имени Стенина. Слева — режиссер и продюсер Федор Бондарчук.Открытие выставки победителей IV международного конкурса имени А. Стенина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Фотограф Алена Кочеткова, обладательница Гран-при и первого место в номинации "Моя планета. Серии", на торжественной церемонии награждения победителей фотоконкурса имени Стенина. Слева — режиссер и продюсер Федор Бондарчук.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЧлен Совета Федерации, председатель Комиссии по информационной политике Алексей Пушков (в центре) и фотограф из ЮАР Джастин Салливан, занявший первое место в номинации "Главные новости. Одиночные работы" и второе место в номинации "Моя планета. Серии".Алексей Пушков и Джастин Салливан на торжественной церемонии награждения победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Член Совета Федерации, председатель Комиссии по информационной политике Алексей Пушков (в центре) и фотограф из ЮАР Джастин Салливан, занявший первое место в номинации "Главные новости. Одиночные работы" и второе место в номинации "Моя планета. Серии".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГлава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в России, Белоруссии и Молдавии Магне Барт и иранский фотограф Омид Вахабзаде, занявший второе место в номинации "Главные новости. Одиночные работы" и удостоенный специального приза МККК "За гуманитарную фотографию".Магне Барт и Омид Вахабзаде на торжественной церемонии награждения победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Глава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в России, Белоруссии и Молдавии Магне Барт и иранский фотограф Омид Вахабзаде, занявший второе место в номинации "Главные новости. Одиночные работы" и удостоенный специального приза МККК "За гуманитарную фотографию".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПобедители IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на торжественной церемонии награждения.Победители IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на торжественной церемонии награждения в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Победители IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на торжественной церемонии награждения.
Посетитель на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве. 8 ноября 2018Открытие выставки победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина17:5008.11.2018
Истребитель J-10B ВВС Китая во время выступления на Чжухайском авиасалонеРоссийско-китайский самолет и другие новинки Airshow China-201815:3807.11.2018
Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в МосквеРеконструкция легендарного военного парада 1941 года в Москве12:1407.11.2018
Это мои джунгли! Савви Сергей/Россия"Леди парка" и "Любопытный медведь": лучшие работы The Golden Turtle 201815:5606.11.2018
Участницы конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в ЕреванеДевушки и корона: конкурс красоты "Топ-модель СНГ-2018"12:5206.11.2018
Участники митинга-концерта в честь Дня народного единства на площади Труда в ЕкатеринбургеДень народного единства в России18:2004.11.2018
Храм Нептуна в скальном пейзажном парке Монрепо в ВыборгеЖемчужина Выборга. Романтичная прогулка по парку Монрепо12:0203.11.2018
Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины"Дело шито белыми нитками". Акция в поддержку Кирилла Вышинского12:3002.11.2018
Девушки из группы поддержки американского футбольного клуба Аризона Кардиналс во время матча NFL в Сан-ФранцискоЛучшие фото недели: парады ведьм, шторм в Венеции и снеговик в Германии11:5502.11.2018
Виды природы Республики АдыгеяСказочный край. Забыть о городской суете в Адыгее19:5501.11.2018
Все фотоленты

В Москве открылась выставка работ лауреатов четвертого международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Кадры с церемонии открытия — в подборке Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена