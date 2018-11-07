В Москве состоялся торжественный марш, посвященный 77-й годовщине парада на Красной площади. Историческая реконструкция напоминает о событиях Великой Отечественной войны и подвигах советских солдат. Кадры шествия — в подборке Ria.ru.
Реконструкция легендарного военного парада 1941 года в Москве
12:1407.11.2018
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПо главной площади России торжественным маршем прошли около пяти тысяч человек.
По главной площади России торжественным маршем прошли около пяти тысяч человек.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ реконструкции участвовали курсанты военных вузов, кадетские парадные расчеты, кавалерийский почетный эскорт Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России и рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.
В реконструкции участвовали курсанты военных вузов, кадетские парадные расчеты, кавалерийский почетный эскорт Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России и рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМузыкальное сопровождение марша обеспечили участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
Музыкальное сопровождение марша обеспечили участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года.
Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПо окончании мероприятия на Красной площади развернулся музей под открытым небом, где можно увидеть военную технику времен Великой Отечественной войны.
По окончании мероприятия на Красной площади развернулся музей под открытым небом, где можно увидеть военную технику времен Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРеконструкция призвана напомнить россиянам о героических моментах истории и храбрости защитников столицы.
Реконструкция призвана напомнить россиянам о героических моментах истории и храбрости защитников столицы.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВоенный парад 7 ноября 1941 года стал первой идеологической победой над врагом.
Военный парад 7 ноября 1941 года стал первой идеологической победой над врагом.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОсенью 1941 года у стен Москвы решалась судьба страны.
Осенью 1941 года у стен Москвы решалась судьба страны.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСоветские войска вели тяжелые оборонительные бои с фашистскими войсками.
Советские войска вели тяжелые оборонительные бои с фашистскими войсками.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ этой обстановке руководство СССР приняло решение провести парад для укрепления морального духа людей.
В этой обстановке руководство СССР приняло решение провести парад для укрепления морального духа людей.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПарад готовили в обстановке абсолютной секретности.
Парад готовили в обстановке абсолютной секретности.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ легендарном в параде 1941 года участвовали более 28 тысяч человек, 16 тачанок, 296 пулеметов, 18 минометов, 12 зенитных пулеметов, 140 артиллерийских орудий, 160 танков.
В легендарном в параде 1941 года участвовали более 28 тысяч человек, 16 тачанок, 296 пулеметов, 18 минометов, 12 зенитных пулеметов, 140 артиллерийских орудий, 160 танков.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНекоторые подразделения прямо с парада отправлялись на фронт.
Некоторые подразделения прямо с парада отправлялись на фронт.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастницы марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года.
Участницы марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года.
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