Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: парады ведьм, шторм в Венеции и снеговик в Германии
11:5502.11.2018
(обновлено: 11:57 02.11.2018)
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© AP Photo / Adel HanaАкция протеста на пляже недалеко от границы сектора Газа с Израилем.
© AP Photo / Adel Hana
Акция протеста на пляже недалеко от границы сектора Газа с Израилем.
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкУчастница ежегодного парада по случаю Хэллоуина в Нью-Йорке.
Участница ежегодного парада по случаю Хэллоуина в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкТуристы в буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява.
Туристы в буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВстреча российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Встреча российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
© REUTERS / Bernadett SzaboАлександр Чехиркин радуется победе на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Венгрии.
Александр Чехиркин радуется победе на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Венгрии.
© AFP 2018 / Suzanne CordeiroАмериканская хип-хоп-певица Карди Би выступает на музыкальном фестивале Mala Luna.
Американская хип-хоп-певица Карди Би выступает на музыкальном фестивале Mala Luna.
© REUTERS / Darrin Zammit LupiУчастник благотворительного марафона Colour My Run на мальтийском острове Маноэль бежит через пенную ванну.
Участник благотворительного марафона Colour My Run на мальтийском острове Маноэль бежит через пенную ванну.
© AP Photo / Rahmat GulВ храме Карт-е-Сакхи в Кабуле.
© AP Photo / Rahmat Gul
В храме Карт-е-Сакхи в Кабуле.
© AFP 2018 / Karim SahibРебенка учат ремеслам во время фестиваля парусного спорта у побережья Далмы в ОАЭ.
Ребенка учат ремеслам во время фестиваля парусного спорта у побережья Далмы в ОАЭ.
© AFP 2018 / Brendan SmialowskiАгенты ФБР у синагоги "Дерево жизни" в Питтсбурге, где произошла стрельба.
Агенты ФБР у синагоги "Дерево жизни" в Питтсбурге, где произошла стрельба.
© REUTERS / Pilar OlivaresСторонники Жаира Болсонару во время второго тура президентских выборов в Бразилии.
Сторонники Жаира Болсонару во время второго тура президентских выборов в Бразилии.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРоссиянка Ирина Алексеева выполняет упражнения на бревне в финале командного многоборья среди женщин на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе.
Россиянка Ирина Алексеева выполняет упражнения на бревне в финале командного многоборья среди женщин на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.
Президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСторожевой корабль "Ярослав Мудрый" возвращается после выполнения задач в Средиземном море.
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" возвращается после выполнения задач в Средиземном море.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастники латиноамериканской программы бальных танцев Кубка Кремля среди любителей.
Участники латиноамериканской программы бальных танцев Кубка Кремля среди любителей.
© AP Photo / Ralph FresoДевушки из группы поддержки американского футбольного клуба Аризона Кардиналс во время матча NFL в Сан-Франциско.
© AP Photo / Ralph Freso
Девушки из группы поддержки американского футбольного клуба Аризона Кардиналс во время матча NFL в Сан-Франциско.
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