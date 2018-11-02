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Лучшие фото недели: парады ведьм, шторм в Венеции и снеговик в Германии

(обновлено: 11:57 02.11.2018)
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Участницы парада в День мертвых в Мехико
Участники в костюмах перед парадом Хэллоуина в Кавасаки, Токио, Япония. 28 октября 2018 года
Протестующий во время протеста на пляже возле Бейт-Лахии, возле границы Сектора Газа с Израилем. 29 октября 2018 года
Люди на затопленной площади Святого Марка
Дети лепят снеговика в Фельдберге, Германия. 28 октября 2018 года
Участница ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке. 31 октября 2018
Ежегодный парад в канун Хэллоуина в Лонг-Бич, Калифорния. 28 октября 2018 года
Туристы в Буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 27 октября 2018
Александр Чехиркин радуется победе в чемпионате мира по греко-римской борьбе в Венгрии
Уличный торговец во время тайфуна Юту на Филиппинах
Американская хип-хоп-певица Карди Би во время выступления на музыкальном фестивале Mala Luna в США
Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США
Участник благотворительного забега Colour My Run на мальтийском острове Маноэль
Афганец-шиит в храме Карт-е-Сакхи в Кабуле
Продажа декоративных рыбок на улице Ханоя
Президент США Дональд Трамп во время празднования Хэллоуина в Белом доме
Гепарды в зоопарке Боваль в Сент-Эньяне, Франция
Мужчины обучают ребенка ремеслам во время фестиваля парусного спорта у побережья Далмы, ОАЭ
Агенты ФБР у синагоги Дерево жизни американского города Питтсбург, где произошла стрельба
Группа уличных артистов Macnas на ежегодном параде по случаю праздника Хэллоуин в Ирландии
Участница парада Зомби в Киеве
Сторонники Жаира Болсонару во время второго тура президентских выборов в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Ирина Алексеева (Россия) выполняет упражнения на бревне на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2018
Сторожевой корабль Ярослав Мудрый возвращается после выполнения задач боевой службы в Средиземном море
Сергей Агванян и Дарья Мажова (Украина) выступают на чемпионате мира по европейским танцам WDC среди профессионалов в Государственном Кремлевском дворце
Коровы у мусорного полигона Bhalswa в Нью-Дели, Индия
Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США
Девушки из группы поддержки американского футбольного клуба Аризона Кардиналс во время матча NFL в Сан-Франциско
© AFP 2018 / Ulises Ruiz Парад в честь Дня мертвых в Мехико.Участницы парада в День мертвых в Мехико
© AFP 2018 / Ulises Ruiz 
Парад в честь Дня мертвых в Мехико.
© REUTERS / Toru Hanai Подготовка к празднованию Хэллоуина в Токио.Участники в костюмах перед парадом Хэллоуина в Кавасаки, Токио, Япония. 28 октября 2018 года
© REUTERS / Toru Hanai
Подготовка к празднованию Хэллоуина в Токио.
© AP Photo / Adel HanaАкция протеста на пляже недалеко от границы сектора Газа с Израилем.Протестующий во время протеста на пляже возле Бейт-Лахии, возле границы Сектора Газа с Израилем. 29 октября 2018 года
© AP Photo / Adel Hana
Акция протеста на пляже недалеко от границы сектора Газа с Израилем.
© РИА Новости / Алессандро РотаПерейти в фотобанкЗатопленная площадь Сан-Марко в Венеции.Люди на затопленной площади Святого Марка
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Затопленная площадь Сан-Марко в Венеции.
© AFP 2018 / dpa/Patrick SeegerДети в Германии лепят снеговика.Дети лепят снеговика в Фельдберге, Германия. 28 октября 2018 года
© AFP 2018 / dpa/Patrick Seeger
Дети в Германии лепят снеговика.
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкУчастница ежегодного парада по случаю Хэллоуина в Нью-Йорке.Участница ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке. 31 октября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Участница ежегодного парада по случаю Хэллоуина в Нью-Йорке.
© AFP 2018 / Mark RalstonПарад собак в канун Хэллоуина в Калифорнии.Ежегодный парад в канун Хэллоуина в Лонг-Бич, Калифорния. 28 октября 2018 года
© AFP 2018 / Mark Ralston
Парад собак в канун Хэллоуина в Калифорнии.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкТуристы в буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява.Туристы в Буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Туристы в буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВстреча российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 27 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Встреча российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
© REUTERS / Bernadett SzaboАлександр Чехиркин радуется победе на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Венгрии.Александр Чехиркин радуется победе в чемпионате мира по греко-римской борьбе в Венгрии
© REUTERS / Bernadett Szabo
Александр Чехиркин радуется победе на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Венгрии.
© AFP 2018 / Noel CelisНа Филиппины обрушился тайфун "Юту".Уличный торговец во время тайфуна Юту на Филиппинах
© AFP 2018 / Noel Celis
На Филиппины обрушился тайфун "Юту".
© AFP 2018 / Suzanne CordeiroАмериканская хип-хоп-певица Карди Би выступает на музыкальном фестивале Mala Luna.Американская хип-хоп-певица Карди Би во время выступления на музыкальном фестивале Mala Luna в США
© AFP 2018 / Suzanne Cordeiro
Американская хип-хоп-певица Карди Би выступает на музыкальном фестивале Mala Luna.
© REUTERS / Adrees LatifМигранты из Гондураса направляются через Мексику к американской границе.Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США
© REUTERS / Adrees Latif
Мигранты из Гондураса направляются через Мексику к американской границе.
© REUTERS / Darrin Zammit LupiУчастник благотворительного марафона Colour My Run на мальтийском острове Маноэль бежит через пенную ванну.Участник благотворительного забега Colour My Run на мальтийском острове Маноэль
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
Участник благотворительного марафона Colour My Run на мальтийском острове Маноэль бежит через пенную ванну.
© AP Photo / Rahmat GulВ храме Карт-е-Сакхи в Кабуле.Афганец-шиит в храме Карт-е-Сакхи в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
В храме Карт-е-Сакхи в Кабуле.
© REUTERS / KhamПродажа декоративных рыбок в Ханое.Продажа декоративных рыбок на улице Ханоя
© REUTERS / Kham
Продажа декоративных рыбок в Ханое.
© REUTERS / Joshua RobertsДональд Трамп на праздновании Хэллоуина в Белом доме.Президент США Дональд Трамп во время празднования Хэллоуина в Белом доме
© REUTERS / Joshua Roberts
Дональд Трамп на праздновании Хэллоуина в Белом доме.
© AFP 2018 / Guillaume SouvantГепарды в зоопарке Боваль во Франции.Гепарды в зоопарке Боваль в Сент-Эньяне, Франция
© AFP 2018 / Guillaume Souvant
Гепарды в зоопарке Боваль во Франции.
© AFP 2018 / Karim SahibРебенка учат ремеслам во время фестиваля парусного спорта у побережья Далмы в ОАЭ.Мужчины обучают ребенка ремеслам во время фестиваля парусного спорта у побережья Далмы, ОАЭ
© AFP 2018 / Karim Sahib
Ребенка учат ремеслам во время фестиваля парусного спорта у побережья Далмы в ОАЭ.
© AFP 2018 / Brendan SmialowskiАгенты ФБР у синагоги "Дерево жизни" в Питтсбурге, где произошла стрельба.Агенты ФБР у синагоги Дерево жизни американского города Питтсбург, где произошла стрельба
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Агенты ФБР у синагоги "Дерево жизни" в Питтсбурге, где произошла стрельба.
© REUTERS / Clodagh KilcoyneУличные артисты на ежегодном параде по случаю Хэллоуина в Ирландии.Группа уличных артистов Macnas на ежегодном параде по случаю праздника Хэллоуин в Ирландии
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
Уличные артисты на ежегодном параде по случаю Хэллоуина в Ирландии.
© AFP 2018 / Anatolii StepanovУчастница парада зомби в Киеве.Участница парада Зомби в Киеве
© AFP 2018 / Anatolii Stepanov
Участница парада зомби в Киеве.
© REUTERS / Pilar OlivaresСторонники Жаира Болсонару во время второго тура президентских выборов в Бразилии.Сторонники Жаира Болсонару во время второго тура президентских выборов в Рио-де-Жанейро, Бразилия
© REUTERS / Pilar Olivares
Сторонники Жаира Болсонару во время второго тура президентских выборов в Бразилии.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРоссиянка Ирина Алексеева выполняет упражнения на бревне в финале командного многоборья среди женщин на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе.Ирина Алексеева (Россия) выполняет упражнения на бревне на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Россиянка Ирина Алексеева выполняет упражнения на бревне в финале командного многоборья среди женщин на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСторожевой корабль "Ярослав Мудрый" возвращается после выполнения задач в Средиземном море.Сторожевой корабль Ярослав Мудрый возвращается после выполнения задач боевой службы в Средиземном море
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" возвращается после выполнения задач в Средиземном море.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастники латиноамериканской программы бальных танцев Кубка Кремля среди любителей.Сергей Агванян и Дарья Мажова (Украина) выступают на чемпионате мира по европейским танцам WDC среди профессионалов в Государственном Кремлевском дворце
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участники латиноамериканской программы бальных танцев Кубка Кремля среди любителей.
© AFP 2018 / Sajjad HussainКоровы у мусорного полигона в Нью-Дели.Коровы у мусорного полигона Bhalswa в Нью-Дели, Индия
© AFP 2018 / Sajjad Hussain
Коровы у мусорного полигона в Нью-Дели.
© РИА Новости / Хесус АльварадоПерейти в фотобанкМигранты из Гондураса, направляющиеся в США.Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США
© РИА Новости / Хесус Альварадо
Перейти в фотобанк
Мигранты из Гондураса, направляющиеся в США.
© AP Photo / Ralph FresoДевушки из группы поддержки американского футбольного клуба Аризона Кардиналс во время матча NFL в Сан-Франциско.Девушки из группы поддержки американского футбольного клуба Аризона Кардиналс во время матча NFL в Сан-Франциско
© AP Photo / Ralph Freso
Девушки из группы поддержки американского футбольного клуба Аризона Кардиналс во время матча NFL в Сан-Франциско.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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